قازاقستاننىڭ ۇنى ا ق ش نارىعىنا شىقتى
استانا. KAZINFORM - وتاندىق ءونىم قازىردىڭ وزىندە Amazon جانە Walmart ونلاين پلاتفورمالارىندا ساتىلىپ جاتىر. العاشقى 50 توننا بيداي ۇنى نيۋ-يورككە جەتكىزىلىپ، Eurasian Legacy برەندىمەن تۇتىنۋشىلارعا ۇسىنىلدى. بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇل – ا ق ش- تا ۇلتتىق تاۋارىمىزدى ساتۋدىڭ جاڭا ستراتەگياسى اياسىندا جۇزەگە اسقان العاشقى ءىرى ەكسپورتتىق جوبا.
الداعى ۋاقىتتا QazTrade قولداۋىمەن اي سايىنعى جەتكىزىلىم كولەمىن 100 توننادان اسىرۋ كوزدەلىپ وتىر. QazTrade – ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى جانىنداعى ەكسپورتتى دامىتۋعا جاۋاپتى ءبىرىڭعاي وپەراتور.
Amazon-داعى قازاق ۇنىنىڭ باعاسى - 1,36 كەلى قاپتاماسى ءۇشىن $14,50. قاپتامادا «Product of Kazakhstan» دەگەن بەلگى بار. بۇل بەلگى «قازاقستاندا جاسالعان» برەندىنىڭ تانىمالدىعىن ارتتىرىپ، ەكولوگيالىق تازا ءارى ساپالى ءونىم جەتكىزۋشى ەل رەتىندە يميدجىمىزدى قالىپتاستىرادى.
ونلاين ساۋدادان بولەك، قازىر قازاقستاندىق ۇندى مەيرامحانالارعا، كوفەحانالارعا جانە جەرگىلىكتى اسحانالارعا جەتكىزۋ جونىندە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلۋدە. سونىمەن بىرگە، ا ق ش-تىڭ ءىرى ساۋدا جەلىلەرى - Costco, Whole Foods جانە Trader Joە’s دۇكەندەرىنە شىعۋ مۇمكىندىگى دە قاراستىرىلىپ جاتىر.
- ءبىز ۇنمەن عانا توقتاپ قالمايمىز. قاراقۇمىق، گرانولا، تالقان، شوكولاد پەن كاكاونى دا تانىستىردىق. نيۋ-يورك، چيكاگو جانە ۆاشينگتونداعى سەرىكتەستەرىمىز بۇل ونىمدەردىڭ ساپاسىن كوردى. امەريكانىڭ نارىعىنا شىعۋ شىلدە ايىندا ۆاشينگتوندا QazTrade كەڭسەسى اشىلعاننان كەيىن مۇمكىن بولدى. ناتيجەسىندە ديستريبيۋتورلار مەن ريتەيلەرمەن تىكەلەي جۇمىس ىستەۋگە جول اشىلدى. ەندى وسى قالالاردا قازاقستاندىق وندىرۋشىلەردىڭ بيزنەس- ميسسياسىن وتكىزگەن دۇرىس بولادى دەپ وتىرمىز. بۇل سەرىكتەستەرمەن بايلانىستى نىعايتىپ قانا قويماي، تابيعي ونىمدەردى جوعارى باعالايتىن HoReCa سەگمەنتىنە شىعۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى QazTrade باس ديرەكتورى ايتمۇحاممەد الداجاروۆ.
تۇراقتى كەلىسىمشارتتار جاسالسا، اي سايىن 100 توننادان استام ۇن جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل قازاقستانعا ا ق ش- تىڭ ءداندى داقىلدار نارىعىندا ءوز ورنىن الۋعا جول اشادى.
ايتا كەتەرلىگى، مۇندا تابيعي جانە سەرتيفيكاتتالعان ونىمدەرگە سۇرانىس ءاردايىم جوعارى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا 11,6 ميلليون توننا استىق جينالعانىن جازعان ەدىك.