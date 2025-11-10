قازاقستاننىڭ جالپى ىشكى ءونىم ءوسىمى بيىلعى 10 ايدا 6,4 پايىزدى قۇرادى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ الدىن الا دەرەكتەرى بويىنشا، 2025 -جىلدىڭ قاڭتار- قازان ايلارىندا قازاقستاننىڭ جالپى ىشكى ءونىمى (ج ءى ءو) وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %6,4- عا ءوستى، دەپ حابارلادى ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، تاۋار ءوندىرىسى %8,2- عا، قىزمەت كورسەتۋ %5,3- عا ارتتى. ج ءى ءو- ءنىڭ وسۋىنە اناعۇرلىم ەڭ كوپ ۇلەستى ونەركاسىپ (ءوسىم %7,3) سالاسى قوستى، ونىڭ جالپى وسىمدەگى مولشەرى - %30. ال ساۋدا جانە كولىك سالالارىمەن قوسقاندا %70- دان اسادى.
وڭدەۋ ونەركاسىبىندە ءوسىم %5,8 بولدى. بۇل جەكەلەگەن باعىتتار بويىنشا ءونىم شىعارۋدىڭ ۇلعايۋى ەسەبىنەن قالىپتاسىپ وتىر.
ولاردىڭ ىشىندە:
● ماشينا جاساۋ - %11,5- عا،
سونىڭ ىشىندە اۆتوموبيل قۇراستىرۋ - %13,3- عا،
● حيميا ونەركاسىبى - %10,9- عا،
● ازىق- تۇلىك - %9,1- عا،
● مۇناي ونىمدەرى - %6,3- عا،
● مەتالل بۇيىمدارى - %14,1- عا،
● قۇرىلىس ماتەريالدارى - %5,3- عا ءوستى.
قۇرىلىس سالاسىندا ءوسىم ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋمەن بايلانىستى بولىپ وتىر. قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ كولەمىنىڭ ارتۋى 2025 -جىلعى قاڭتار- قىركۇيەكتەگى %14,9- بەن سالىستىرعاندا %15,1- دى قۇرادى.
اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسى ماۋسىمدىق ءوسۋ فازاسىنا ەندى. جالپى ءونىم كولەمى قاڭتار- قىركۇيەك ايلارىمەن سالىستىرعاندا 1,0 پ. ت. -عا جەدەلدەپ، %5,4- عا ارتتى. وسىمدىك شارۋاشىلىعىندا ءوسىم %6,7- عا، مال شارۋاشىلىعىندا %3,4- عا جەتتى. جالپى ءونىمنىڭ ءوسۋى مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىمەن، اگروتەحنولوگيالاردى ساقتاۋمەن جانە ەگىن جيناۋ كەزىندەگى قولايلى اۋا- رايىمەن بايلانىستى بولىپ وتىر. ءبىرقاتار وڭىردە ءداندى داقىلداردىڭ ونىمدىلىگى ارتتى. ولاردىڭ ىشىندە اقمولا (%13,6+)، قوستاناي (%14,9) جانە پاۆلودار (%7,4) وبلىستارى بار. ءسۇت ءوندىرىسى %5,2- عا، ەت ءوندىرىسى %2,8- عا، جۇمىرتقا ءوندىرىسى %1,4- عا ءوستى.
ساۋدادا ءوسىم دەڭگەيى %9- دى قۇرادى. ءوسۋ قارقىنى سالاداعى ۇلەسى %66,5 بولاتىن كوتەرمە ساۋدا كاسىپورىندارىندا بايقالىپ وتىر. اينالىم قاراجاتىنىڭ ۇلعايۋى پاۆلودار، اتىراۋ وبلىستارى مەن استانا قالاسىندا تىركەلگەن.
كولىك سالاسىندا دا ءوسىمنىڭ جوعارعى قارقىنى ساقتالىپ وتىر. بارلىق كولىك ءتۇرى بويىنشا تاسىمالدىڭ وسۋىنە بايلانىستى كولىك قىزمەتىنىڭ كولەمى %20,7- عا ارتتى.
- ۇكىمەت باسىم سالالاردى قولداۋعا، ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋعا جانە ينۆەستيتسيالار تارتۋعا باسا نازار اۋدارا وتىرىپ، ساپالى ەكونوميكالىق ءوسىمدى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان پرەزيدەنت تاپسىرمالارىن ورىنداۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.