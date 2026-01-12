قازاقستاننىڭ اسكەري قىزمەتشىلەرىن الەۋمەتتىك قولداۋ: 2025 -جىلى نە وزگەردى
2025 -جىل قازاقستاننىڭ اسكەري قىزمەتشىلەرىن الەۋمەتتىك قامتاماسىز ەتۋ جۇيەسى ءۇشىن ەڭ مازمۇندى وزگەرىستەرگە تولى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى بولدى. قابىلدانعان شارالار اقشالاي ۇلەسپەن قامتۋدى، تۇرعىن ءۇي ماسەلەلەرىن، ءبىلىم بەرۋ، وتباسىلاردى قولداۋ جانە قىزمەت اياقتالعاننان كەيىن ازاماتتىق ومىرگە بەيىمدەۋدى قامتىدى. بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگى جازدى.
نەگىزگى قادامداردىڭ ءبىرى لاۋازىمدىق جالاقىلاردىڭ ءوسۋى بولدى. 2025 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ وفيتسەرلىك قۇرامنىڭ جالاقىسى ورتا ەسەپپەن 20,3 پايىزعا، ال قاتارداعى جانە سەرجانتتىق قۇرامدىكى 33,9 پايىزعا ارتتى. سونىمەن قاتار بۇرىن جويىلعان دالالىق تولەمدەر جۇيەسى قايتا ەنگىزىلدى. 1-شىلدەدەن باستاپ اسكەري قىزمەتشىلەرگە دالالىق شىعۋلارعا، تەڭىز جورىقتارىنا جانە وقۋ-جاتتىعۋلارعا قاتىسقان ءاربىر تاۋلىك ءۇشىن ءىسساپار راسىمدەمەي-اق، 1,2 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە دالالىق تولەمدەر تولەنە باستادى.
الداعى ۋاقىتتا دا قوسىمشا وزگەرىستەر جوسپارلانعان. 2026 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ ەڭبەكاقى تولەۋدىڭ جاڭا جۇيەسى اياسىندا جالاقىنى ارتتىرۋدىڭ ەكىنشى كەزەڭى ىسكە اسادى. ياعني، وفيتسەرلەر ءۇشىن تاعى 23 پايىزعا، ال قاتارداعى جانە سەرجانتتىق قۇرام ءۇشىن ءبىرىنشى كەزەڭ دەڭگەيىنەن 10 پايىزعا ءوسىرۋ كوزدەلگەن.
تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ سالاسى دا ەلەۋلى تۇردە دامىدى. 2025 -جىلدىڭ 17- قاراشاسىنان باستاپ «وتباسى بانك» تۇرعىن ءۇي تولەمدەرىن الاتىن اسكەري قىزمەتشىلەرگە ارنالعان ارنايى يپوتەكالىق ونىمدەردى ىسكە قوستى. باستاپقى جارناسى 20 پايىزدىق «اسكەري باسپانا» باعدارلاماسى قايتالاما تۇرعىن ءۇي نارىعىنان باسپانا ساتىپ الۋعا باعىتتالعان. الدىن الا قارىز بويىنشا پايىزدىق مولشەرلەمە جىلىنا 18 پايىز جانە تۇرعىن ءۇي قۇنىنىڭ 50 پايىزى جيناقتالعان كەزدە 5 پايىزعا تومەندەيدى. «ناۋرىز اسكەري» باعدارلاماسى باستاپقى جارناسىز جاڭا قۇرىلىستان پاتەر ساتىپ الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. استانا مەن الماتى قالالارىندا قارىزدىڭ ەڭ جوعارى سوماسى 36 ميلليون تەڭگەگە دەيىن، باسقا وڭىرلەردە 30 ميلليون تەڭگەگە دەيىن، ال باستاپقى جارنا 20 پايىزدان اسقان جاعدايدا 80 ميلليون تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. قارىز بويىنشا پايىزدىق مولشەرلەمە جىلىنا 9 پايىزدى قۇرايدى.
2025 -جىلى اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ وتباسىلارىن قولداۋعا دا ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى. اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ مىڭنان استام بالاسى «بالداۋرەن» بالالار ساۋىقتىرۋ ورتالىعىندا دەمالىپ، دەنساۋلىقتارىن نىعايتتى. بۇل قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ الەۋمەتتىك ساياساتىنىڭ ماڭىزدى بولىگىنە اينالدى.
سونىمەن قاتار مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتىڭ بەدەلىن ارتتىرۋ جانە الەۋمەتتىك كەپىلدىكتەردى كەڭەيتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. Sarbaz 2.0 سيفرلىق جوباسى ىسكە قوسىلعالى بەرى 9 مىڭنان استام ۇزدىك اسكەري قىزمەتشى ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىنا يە بولدى. ونىڭ ىشىندە 3000-نان استامى جاتاقحاناعا باسىمدىقپەن ورنالاستىرۋ جانە شاكىرتاقى تولەۋ قاراستىرىلعان مەملەكەتتىك گرانتتار ەكەنىن اتاپ ءوتۋ كەرەك. ەل تاريحىندا العاش رەت ىرىكتەۋ تولىق اۆتوماتتاندىرىلعان فورماتتا وتۋدە. بۇل جۇيە ساربازداردىڭ رەيتينگىن ءتارتىپ، دەنە دايىندىعى جانە جاۋىنگەرلىك دايىندىق كورسەتكىشتەرى بويىنشا قالىپتاستىرادى. ال الگوريتم گرانتتاردى تاڭدالعان جوعارى وقۋ ورىندارى مەن ماماندىقتار اراسىندا وزدىگىنەن بولەدى.
ساربازدار مەن ولاردىڭ وتباسىلارىنا تۇسەتىن قارجىلىق جۇكتەمە دە ازايتىلدى. 20 مىڭنان استام مەرزىمدى اسكەري قىزمەتشى جالپى سوماسى شامامەن 8 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن «نەسيەلىك دەمالىستى» پايدالاندى. سونىمەن قاتار قىزمەت بارىسىندا ساربازدار ەڭبەك نارىعىندا سۇرانىسقا يە اۋىر جۇك كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى، ەكسكاۆاتورشى، بايلانىس مامانى، ديزەليست- ەلەكتريك، پارامەديك جانە باسقا دا كاسىپتەر بويىنشا جۇمىسشى ماماندىقتارىن تەگىن مەڭگەرە الادى. وقۋ اياقتالعان سوڭ ولارعا سەرتيفيكاتتار بەرىلەدى.
الەۋمەتتىك ساياساتتىڭ جاڭا باعىتى - اسكەري قىزمەتشىلەردى قىزمەتتەن كەيىنگى ومىرگە دايارلاۋ. قورعانىس مينيسترلىگى زەينەتكە شىعار الدىندا اسكەري قىزمەتشىلەردى بەيىمدەۋ باعدارلاماسىن ىسكە قوستى. ەندى ولار اسكەري جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ بازاسىندا مەكتەپتەردە العاشقى اسكەري دايىندىق پانىنەن ساباق بەرۋ ءۇشىن، سونداي-اق اسكەري كافەدرالاردا جۇمىسقا ورنالاسۋ ماقساتىندا تەگىن قايتا دايارلاۋدان وتە الادى. بۇل شەشىم وفيتسەرلەردىڭ كاسىبي الەۋەتىن ساقتاۋعا جانە ازاماتتىق قىزمەتكە بىرتىندەپ كوشۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى.
