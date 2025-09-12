قازاقستاننان شەتەلگە شامامەن 180-200 ميلليارد دوللار زاڭسىز كەتكەن - قايىربەك ارىستانبەكوۆ
استانا. KAZINFORM - اكتيۆتەردى قايتارۋ كوميتەتىنىڭ مارتەبەسى وزگەرگەنمەن، شەتەلگە زاڭسىز شىعارىلعان اكتيۆتەردى ەلگە اكەلۋ پروتسەسى توقتاماۋ كەرەك. ەكونوميكالىق ساياسات ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى، پرەزيدەنت جانىنداعى ۇلتتىق قۇرىلتاي مۇشەسى قايىربەك ارىستانبەكوۆ وسىنداي پىكىر ايتتى.
ەكونوميست بيىلعى جولداۋدا ماكروەكونوميكالىق تۇراقتىلىققا باسا ءمان بەرىلگەنىن ايتادى. مەملەكەت باسشىسى ۇلتتىق بانك پەن ۇكىمەت جۇمىسىنىڭ ۇيلەسىمدى بولۋ كەرەكتىگىن بۇل جولى دا كوتەرگەن بولاتىن.
- بۇل ماسەلە بىزدە ءالى دە تولىعىمەن شەشىلگەن جوق. راسىمەن دە ۇكىمەت پەن ۇلتتىق بانك اراسىندا قاراما- قايشىلىق بار. ناقتىراق ايتسام، ۇكىمەتتىڭ بيۋدجەت ساياساتى مەن ۇلتتىق بانكتىڭ نەسيە ساياساتى ءبىر- بىرىنە قاراما- قايشى كەلىپ جاتىر. پرەزيدەنت ينفلياتسيانى اۋىزدىقتاۋ ماسەلەسىن تاعى كوتەردى. جىلدىڭ ينفلياتسيا دەڭگەيى 12 پايىزدىڭ توڭىرەگىندە. مۇنى قاراپايىم حالىقتىڭ قالتاسىن قاعاتىن سالىق دەپ قاراۋعا بولادى، - دەيدى ساراپشى.
ۇلتتىق قۇرىلتاي مۇشەسىنىڭ ايتۋىنشا، اكتيۆتەردى قايتارۋ كوميتەتىن ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى دەپ اتاۋ تۋرالى باستاما زاڭسىز اكتيۆتەردى قايتارۋ پروتسەسى مۇلدەم توقتايدى دەگەندى بىلدىرمەيدى.
- مەنىڭشە، بۇل - شەتەلدەن كاپيتالدى قايتارۋ جۇمىسى توقتايدى دەگەن ءسوز ەمەس، جالعاساتىن سياقتى. ءبىراق پرەزيدەنت قوسىمشا ينۆەستورلاردىڭ مۇددەسىن قورعاۋعا ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىرعان سىڭايلى. جالپى شەتەلدەن اكتيۆتەردى قايتارۋ جۇمىسىن ءارى قاراي جالعاستىرعان دۇرىس سياقتى. ويتكەنى ءبىزدىڭ ەسەبىمىز بويىنشا، شەتەلگە شامامەن 180-200 ميلليارد دوللار زاڭسىز كەتكەن. ال كوميتەت جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىندە 1 تريلليون تەڭگە عانا (شامامەن 2 ميلليارد دوللارعا جۋىق) كىرگەن. بۇل - وتە از، - دەدى قايىربەك ارىستانبەكوۆ.
ساراپشى ۇلتتىق قوردىڭ تۇراقتى دامۋ قۇرالى رەتىندەگى ءرولى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
- ۇلتتىق قوردان ۇزاق مەرزىمدى، ستراتەگيالىق ماڭىزى بار، ءىرى جوبالاردى قارجىلاندىرۋعا بولادى. مىسالى، سۋ رەسۋرستارىن ءتيىمدى پايدالانۋ، ساقتاۋ، ينفراقۇرىلىمىن سالۋ ىسپەتتەس جوبالاردى كىرگىزۋگە بولادى. ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ءىرى جوبالارعا دا ۇلتتىق قور اقشاسىن باعىتتاۋعا بولادى. كولىك-لوگيستيكا سالاسىنداعى ءىرى جوبالاردى دا ۇلتتىق قوردان قارجىلاندىرۋعا بولادى. سەبەبى بۇل ۇزاق مەرزىمدى جانە حالىقتىڭ مۇددەسىنە جۇمىس ىستەيتىن جوبالار دەپ ايتۋعا نەگىز بار، - دەدى ەكونوميكالىق ساياسات ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى.
ەسكە سالساق، پرەزيدەنت بيىلعى جولداۋىندا باس پروكۋراتۋرانىڭ اكتيۆتەردى قايتارۋ جونىندەگى كوميتەتى ەندى ينۆەستورلار قۇقىعىن قورعاۋ كوميتەتى دەپ اتالاتىنىن ءمالىم ەتكەن ەدى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي