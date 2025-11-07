قازاقستاندىقتاردىڭ تابىسى جاڭا ادىسپەن ايقىندالادى
استانا. KAZINFORM - كەلەر جىلدان باستاپ سالىق ورگاندارى قازاقستاندىقتاردىڭ تابىسىن جاناما ادىسپەن تەكسەرەدى.
جاڭا قاعيدانى قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ بەكىتتى، ول كۇشىنە 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردا ەنەدى.
قۇجاتتا ايتىلعانداي، جاناما ءادىستى قولدانۋ ازاماتتار سالىق ورگاندارىنا كىرىسى مەن شىعىسى جانە مۇلكى تۋرالى دەكلاراتسيا تاپسىرعاننان كەيىن سالىستىرۋ كەزىندە تۋىنداۋى مۇمكىن. ناقتى ايتقاندا، ەگەر ادامنىڭ شىعىسى رەسمي كورسەتىلگەن تابىسىنان اسىپ كەتسە، سالىق قىزمەتى ناقتى تابىسىن شىعىندار، جىلجىمايتىن مۇلىك، اۆتوكولىكتەر جانە باسقا دا اكتيۆتەردىڭ قۇنى نەگىزىندە انىقتاي الادى.
كىرىس پەن شىعىستى تالداۋ
سالىق ورگاندارى ازاماتتاردىڭ تابىسىن باعالاۋ كەزىندە دەرەكتەردى تالدايدى. ونىڭ ىشىندە بانك شوتتاعى قاراجات قوزعالىسىن، مۇلىككە، بىلىمگە، مەديتسيناعا، ساقتاندىرۋعا، باعالى قاعازدارعا جۇمسالعان شىعىنداردى، شەتەلدەگى تابىستارى مەن مۇلىك تۋرالى اقپاراتتى تەكسەرەدى. ودان بولەك سالىق ەسەبى جانە تەكسەرۋ ناتيجەسىن، مەملەكەتتىك ورگاندار مەن شەتەلدىك ۋاكىلەتتى قۇرىلىمداردان الىنعان مالىمەتتەردى سالىستىرىپ، تالداۋ جۇرگىزەدى.
وسىلايشا، 2026 -جىلدان جەكە تۇلعالاردىڭ دەكلاراتسيادا كورسەتكەن تابىسى تىركەلگەن مۇلىككە جۇمسالعان شىعىسىنان از بولسا، جاناما ادىسپەن تەكسەرۋ جۇرگىزۋگە جاتادى. سونىمەن قاتار ەگەر ازامات ەسەپ جۇرگىزۋ ەرەجەلەرىن بۇزسا نەمەسە قۇجاتتارىن جوعالتسا، ەگەر جەكە تۇلعا ءىس جۇزىندە كاسىپكەرلىك قىزمەتپەن اينالىسىپ، ءبىراق رەسمي تۇردە كاسىپكەر رەتىندە تىركەلمەگەن بولسا دا كىرىستەر كوميتەتىنىڭ نازارىنا ىلىگەدى.
- ەگەر جەكە تۇلعانىڭ سالىق ەسەبىندە كورسەتكەن كىرىستەرى ونىڭ جۇمساعان شىعىستارىمەن سايكەس كەلمەگەن جاعدايدا، مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارى، جەكە تۇلعانىڭ وتكەن كەزەڭدەگى كىرىستەرىن ەسكەرە وتىرىپ، سونىڭ شىعىندارى نەگىزىندە كىرىستى جانە سالىقتى ايقىندايدى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
ايتا كەتسەك، 2026 -جىلى ايلىق تابىسى 3 ميلليون تەڭگەدەن اسقان جەكە تۇلعالار 15 پايىز جەكە تابىس سالىعىن تولەي باستايدى.