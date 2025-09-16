قازاقستاندىقتار قارجىلىق ۇيىمدارعا 23 تريلليون تەڭگە بەرەشەك
استانا. قازاقپارات- قارىز كۇلىپ كەلىپ، جىلاپ قايتادى. سەبەبى قازىر قارىزدى وتەۋدەن بۇرىن ونى الۋ وڭاي بولىپ تۇر. رەسمي دەرەككە سۇيەنسەك، قازاقستاندىقتار قارجىلىق ۇيىمدارعا 23 تريلليون تەڭگە بەرەشەك.
وكىنىشتىسى سول، جىلدان جىلعا نەسيەگە نيەتتىلەر سانى ارتپاسا، كەمىگەن ەمەس. ماسەلەن، بيىل ولاردىڭ قاتارى 2 پايىزعا كوبەيگەن. ازاماتتاردى قارىز قامىتىنان قۇتقارۋدىڭ امالى بار ما؟
حالىقتىڭ بەرەشەگى جىلدان جىلعا كوبەيىپ بارادى. قازىردىڭ وزىندە ازاماتتار بانكتەرگە باس-اياعى 23 تريلليون تەڭگە قارىز. وكىنشتىسى سول، مۇنى اۋىزدىقتاماسا جاعداي ءتىپتى اسقىنۋى مۇمكىن. ءيا، بۇلاي دابىل قاققالى قاشان؟ بۇگىندە حالىقتى قارىز قامىتىنان قۇتقارۋعا مەملەكەت تۇبەگەيلى بولماسا دا، تام تۇمداپ كىرىسىپ جاتىر. ماسەلەن، جۋىردا ەلىمىزدە ءوز ەركىڭمەن نەسيە الۋدان باس تارتۋ مەحانيزمى ىسكە قوسىلدى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، جاڭاشىلدىق 4,5 ميلليون جۋىق تۇرعىندى اسىعىس ارەكەتتەن امان ساقتاپ قالعان.
الايدا بۇل قوردالى ماسەلەنىڭ شەشىمى ەمەس. مۇنى ماجىلىسمەندەر دە، قۇزىرلى ورگان وكىلدەرى دە مويىندايدى. سوندىقتان بار ءۇمىت- جاڭا زاڭ جوباسىندا. ماجىلىستە قىزۋ تالقىعا تۇسكەن قۇجات بۇقارانىنىڭ بەرەشەك بەينەتىن جەڭىلدەتۋى ءتيىس. ماسەلەن، ەندى نەسيە بەرمەس بۇرىن قارجى ۇيىمدارى كليەنتتىڭ تۇراقتى تابىسىنا عانا نازار اۋدارادى. ياعني بۇرىنعىداي جاناما كىرىس كوزى ەسەپكە الىنبايدى. تەك اي سايىنعى زەينەتاقى قورى تۇسىمدەرى بويىنشا ازاماتتىڭ ناقتى تولەم قابىلەتى قالىپتاسادى.
ءمادينا ءابىلقاسىموۆا، ق ر قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى:
- ەلدە بەرەشەكتى ۇجىمدىق رەتتەۋ تەتىگى ەنگىزىلدى. كەيبىر بانكتەر مەن ميكروقارجىلىق ۇيىمدار ازاماتتىڭ قارجىلىق جاعدايى قيىن ەكەنىن بىلە تۇرا، ەشقانداي كومەك قولىن سوزبايدى. بۇل اسىرەسە بەرەشەگى قوردالانىپ قالعان پروبلكەمالىق نەسيەلەرگە قاتىستى. جاڭا پلاتفورما وسى ماسەلەنى شەشۋگە باعىتتالعان. ءبىز وعان تۇتىنۋشىلىق نەسيەسى كوپ ءىرى بانكتەر مەن وننان اسا قارجىلىق ۇيىمدى قوستىق. ولار ەندى قارىز تولەۋشىنىڭ قازىرگى قارجىلىق جاعدايىن ەسكەرە وتىرىپ، اي سايىنعى تولەمنىڭ جەڭىلتەتىلگەن ءتۇرىن ۇسىنادى.
سالاداعى تاعى ءبىر سونى وزگەرىس: ونلاين راسىمدەلەتىن قارىزعا قاتىستى. ەندى ونى الماس بۇرىن ازاماتقا ويلانۋعا ۋاقىت بەرىلەدى. ياعني اقشا بىردەن اۋدارىلمايدى. مۇنداعى ماقسات - تۇتىنۋشىعا تاعى ءبىر مارتە ءبارىن ەكشەپ الۋعا مۇمكىندىك بەرۋ. بۇل ءتاسىل اڭعال ازاماتتاردى الاياقتاردىڭ ارباۋىنان امان الىپ قالۋعا دا سەپتىگىن تيگىزبەك. ماسەلەن، بانكتەن 589 مىڭ تەڭگەدەن باستاپ 1 ميلليون تەڭگەگە دەيىن ونلاين قارىز الۋ ءۇشىن 8 ساعات، ال 1 ميلليون تەڭگەدەن كوپ قارىز راسىمدەۋ ءۇشىن «شەشىم قابىلداۋعا» 24 ساعات بەرىلەدى. سونىمەن قاتار ونلاين ميكروكرەديت سوماسى 294 مىڭ تەڭگەدەن اسسا دا ءبىر تاۋلىك كۇتۋگە تۋرا كەلەدى.
دميتري اكمايەۆ، ق ر قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ وكىلى:
- ەگەر ازاماتتار وسىنداي نەسيە الاتىن بولسا، 24 ساعاتقا دەيىن «شەشىم قابىلداۋ» كەزەڭى بەلگىلەنەدى. وسى ارالىقتا بانك بۇل الاياقتاردىڭ ارەكەتى ەمەس پە، قارىز الۋشى شىنىمەن دە ءوز ەركىمەن نەسيە راسىمدەپ جاتىر ما سونى انىقتايدى. ءبىراق بانك پەن كليەنت اراسىندا كەلىسىمشارت جاسالىپ تۇرادى، ال اقشا تەكسەرىستەن كەيىن عانا اۋدارىلادى.
رەسمي دەرەككە سۇيەنسەك، ەلدە 1 ميلليونعا جۋىق ادام نەسيەسىنىڭ تولەم ۋاقىتىن ءۇش اي وتكىزىپ العان. ءيا، قارىزدىڭ كۇلىپ كەلىپ، جىلاپ قايتاتىنى جايىندا ماماندار دا ەسكەرتىپ جاتىر. قالاي دەسەك تە جاۋاپكەرشىلىك جۇگى تۇپتەپ كەلگەندە وزىمىزگە تۇسەدى. سوندىقتان نەسيە دەپ ءجۇرىپ قولداعى بار نەسىبەمىزدەن ايىرىلىپ قالمايىق.
24.kz