قازاقستاندىقتار پاسپورتتى قاشىقتان الادى
استانا. قازاقپارات- قازاقستاندىقتار ءتولقۇجاتتى ۇيدەن شىقپاي-اق الادى. اتالعان قىزمەت بيىل ىسكە قوسىلدى. بۇل تۋرالى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى مالىمدەدى. قازىر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ جۇيەنى ەنگىزۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر.
ازىرگە بۇل قۇجاتتى ءبىرىنشى رەت الاتىن ازاماتتار ونلاين راسىمدەي المايدى. ال جەكە كۋالىكتى قايتا راسىمدەۋ قىزمەتى بىلتىردان بەرى قاشىقتان ورىندالىپ ءجۇر. سونىمەن قاتار قازاقستاندىقتار جۇرگىزۋشى كۋالىگىن دە ونلاين راسىمدەي الادى. بولاشاقتا بۇل قىزمەتتى تولىق ونلاين فورماتقا اۋىستىرۋ جوسپارلانعان. الايدا ازاماتتار حالىققا قىمەت كورسەتۋ ورتالىعىنا بارىپ تا الۋعا قۇقىلى.
روستيسلاۆ كونياشكين، ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى:
- بۇل جۇيەنى ساتىلاپ ەنگىزۋىمىزدىڭ ءوز سەبەبى بار. ءبىز ازاماتتارعا ىڭعايلى ەكەنىنە جانە پروتسەستىڭ تيىمدىلىگىنە كوز جەتكىزۋىمىز كەرەك. سوندىقتان الدىمەن پيلوتتىق جوبانى ىسكە قوستىق. بيىل ونى كەڭەيتەمىز. جىل سوڭىنا دەيىن باسقا قىزمەتتەردى دە ونلاين فورماتقا كوشىرەمىز دەپ جوسپارلاپ وتىرمىز.
24.kz