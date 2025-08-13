قازاقستاندىق 9 كاسىپورىن قىتايدىڭ تاماق ونىمدەرىنە جاتپايتىن تاۋارلار تىزىلىمىنە ەندى
استانا. KAZINFORM - العاش رەت 9 قازاقستاندىق كاسىپورىن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ازىق-تۇلىكتىك ەمەس تىزىلىمىنە ەنگىزىلدى. بۇل قادام قازاقستاندىق ءونىم وندىرۋشىلەرگە مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن قىتاي نارىعىنا ەكسپورتتاۋدا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى.
بۇل تۋرالى ا ش م ءمالىم ەتتى.
- قازاقستان مەن ق ح ر اراسىنداعى ەكىجاقتى ساۋدا الەۋەتىن دامىتۋ شەڭبەرىندە، سونداي-اق بارلىق تەحنيكالىق جانە قۇقىقتىق اسپەكتىلەردى كەلىسۋ جانە تالقىلاۋ ناتيجەلەرى بويىنشا 2024 -جىلعى قاراشادا ق ر ا ش م مەن ق ح ر باس كەدەن باسقارماسى اراسىندا ءىرى قارا مالىنىڭ تەرىسىنە قاتىستى حاتتاماعا قول قويىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ كوميتەتى قىتايلىق تاراپپەن تىعىز ءوزارا ءىس-قيمىلدا ەكسپورتتىق جەتكىزىلىمدەردى تولىققاندى ىسكە قوسۋ ءۇشىن قاجەتتى ۆەتەريناريالىق سەرتيفيكات نىسانىن كەلىسۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
بىرلەسكەن جۇمىستىڭ ناتيجەسىندە ق ح ر- نىڭ ازىق-تۇلىكتىك ەمەس تىزىلىمىنە 9 قازاقستاندىق كاسىپورىن ەنگىزىلدى. ونىڭ ىشىندە 7 كومپانيا ءى ق م تەرىسىن جيناۋ، وڭدەۋ جانە ەكسپورتتاۋمەن، ال 2 كومپانيا ارتەميا تسيستاسىن ءوندىرۋ جانە ەكسپورتتاۋمەن اينالىسادى.
بۇل قادام قازاقستاندىق وندىرۋشىلەردىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن كەڭەيتۋ جانە وتاندىق ءونىمدى سىرتقى نارىقتارعا ىلگەرىلەتۋ باعىتىنداعى ماڭىزدى جەتىستىك.
كوميتەت مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتتالاتىن نومەنكلاتۋراسىن كەڭەيتۋ، سونداي-اق جاڭا قازاقستاندىق كاسىپورىنداردى قىتاي تىزىلىمىنە ەنگىزۋ بويىنشا بەلسەندى جۇمىس جۇرگىزۋدى جالعاستىرۋدا.
اتالعان شارالار قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا جانە قازاقستاندىق ءونىمنىڭ شەتەلدەگى باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
كومپانيالار تىزىمىمەن ق ح ر- نىڭ ازىق-تۇلىكتىك ەمەس ءتىزىلىمىنىڭ رەسمي سايتىندا تانىسۋعا بولادى.