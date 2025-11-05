قازاقستانداعى جەراستى كوزدەرى تاۋلىك سايىن قانشا تەكشە مەتر سۋ بەرە الاتىنى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى جەراستى سۋلارى دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى جايىق ەرىك ۇلى ەل اۋماعىندا پايدالانۋعا جارامدى 4803 جەراستى سۋ كوزى بار ەكەنىن ءمالىم ەتتى.
- قازاقستاندا اۋىز سۋ جانە تەحنيكالىق سۋمەن جابدىقتاۋ، سۋارۋ جانە باسقا دا ماقساتتار ءۇشىن پايدالانىلاتىن 4803 جەراستى سۋ كەن ورنى بارلاندى. مەملەكەتتىك بالانستا تاۋلىگىنە 43,2 ميلليون تەكشە مەتر (جىلىنا 15,7 تەكشە شاقىرىم) پايدالانۋ قورى ەسەپتەلدى. ونىڭ ىشىندە تاۋلىگىنە 1,5 ميلليون تەكشە مەترى عانا پايدالانىلادى. پايدالانۋ ماقساتىنا قاراي جىكتەسەك، اۋىز سۋعا جارامدى قور تاۋلىگىنە 21,2 ميلليون تەكشە مەتر، وندىرىستىك-تەحنيكالىق قاجەتتىلىكتەرگە جارامدى قور تاۋلىگىنە 19,6 ميلليون تەكشە مەتر سۋ بەرە الاتىنى بارلاندى، - دەدى دەپارتامەنت ديرەكتورى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ايتۋىنشا بۇل كوز تابيعي جولمەن قالپىنا كەلىپ وتىرادى.
- بۇل قوردىڭ ءبارى تولىعىمەن پايدالانۋعا دايىن جانە تابيعي جولمەن تولتىرىلىپ وتىرادى، - دەدى جايىق ەرىك ۇلى.
جايىق ەرىك ۇلى اۋىل شارۋاشىلىعىنا جارامدى جەراستى سۋىنىڭ باسىم بولىگى پايدالانىلماي جاتقانىن ايتتى.
- جەر استى سۋلارىنىڭ جالپى پايدالانۋ قورىنان، سۋارۋعا جارامدى سۋدىڭ كولەمى تاۋلىگىنە 19,6 ميلليون تەكشە مەتر ەكەنى بارلاندى. بۇل جىلىنا 7,7 ميلليارد تەكشە مەتر دەگەن ءسوز. سونىمەن قاتار، سۋارۋعا جارامدى جەراستى سۋىن ناقتى پايدالانۋ تەك %0,7 عانا (تاۋلىگىنە 0,15 ميلليون م3). بۇل پايدالانىلماعان ۇلكەن الەۋەتتى كورسەتەدى، - دەدى ول ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
مينيسترلىكتىڭ دەرەگىنە سۇيەنسەك، قازاقستاندىقتار تۇتىناتىن سۋدىڭ %65- ى اۋىل شارۋاشىلىعىنا جۇمسالادى.
بۇعان دەيىن اقتوبەدە جەراستى سۋىن رۇقساتسىز پايدالانىپ وتىرعان شارۋالارعا ايىپپۇل سالىندى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي