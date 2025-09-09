قازاقستانداعى پارتيالار ءالى دە قالىپتاسۋ ۇستىندە - ءاليحان بايمەنوۆ
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى پارتيالار ءالى دە تولىق قالىپتاسپاعان. پرەزيدەنت جولداۋى اياسىندا ەل دامۋىنىڭ كەلەشەكتەگى باعدارلارى تالقىلانعان وتىرىستا استانا مەملەكەتتىك قىزمەت حابى باسقارۋشى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ءاليحان بايمەنوۆ ەلىمىزدەگى پارتيالاردىڭ جۇمىسىنا كوڭىلى تولمايتىنىن جەتكىزدى.
- ءبىزدىڭ ساياسي جۇيە تەك كونستيتۋتسياداعى بيلىك تارماقتارىنىڭ تۇراقتىلىعىمەن عانا ەمەس، سول بيلىك پەن حالىقتىڭ اراسىندا دانەكەر بولاتىن پارتيالاردىڭ دا مىقتىلىعىمەن انىقتالادى. شىندىعىن ايتۋ كەرەك، بىزدەگى پارتيالار ءالى دە قالىپتاسۋ ۇستىندە. بۇل - بيلىكتەگى دە، وپپوزيتسيالىق پارتيالارعا دا قاتىستى. ولار ءالى تولىققاندى وزدەرىنىڭ قۇندىلىقتارى مەن باعدارلاماسىنا نەگىزدەلگەن ۇيىمعا اينالا قويعان جوق. ۇكىمەتكە ايتاتىن كەيبىر سىن-ەسكەرتپەلەرىن قاراپ وتىرساڭ، «ءوز باعدارلاماسىن وقىماعان با، ءوز قۇندىلىقتارىن تۇسىنبەگەن بە؟» دەگەن وي تۋادى. سول سەبەپتى، وسى پارتيالاردىڭ دامۋى - ءبىزدىڭ بولاشاق دامۋىمىز ءۇشىن ماڭىزدى، - دەيدى سپيكەر.
استانا مەملەكەتتىك قىزمەت حابى باسقارۋشى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ەندى مەملەكەت جاڭا جۇيەدە جۇمىس ىستەۋگە دايىن بولۋ كەرەكتىگىن ايتتى.
- تۇبەگەيلى ايتقاندا، بۇل جولداۋ بارىمىزگە ءۇمىت سىيلادى. بۇل ءۇمىتتىڭ اقتالۋى ءۇشىن بارلىق دەڭگەيدەگى جاۋاپتى ادامدار جاڭاشا جۇمىس ىستەۋگە دايىن بولۋى كەرەك. سايلاۋ ءادىل وتپەسە، ەشقانداي ساياسي رەفورمانىڭ ماعىناسى بولمايدى. سوندىقتان كەلەسى پارلامەنتتەگى سايلاۋ ءادىل وتسە، قازاقستان ءوزىنىڭ وكىلەتتى ورگانىنا سۇيەنە وتىرىپ، تۇراقتى دامۋعا شىعادى، - دەدى ول.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت