قازاقستاندا زەينەتاقى ءومىر بويىنا تولەنۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جۇمىس بەرۋشىلەر تولەيتىن مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارىنىڭ قۇرىلىمى وزگەرۋى مۇمكىن. ب ج ز ق ا ق باسقارما ءتوراعاسى جانات قۇرمانوۆ زەينەتكەرلەردىڭ 80 جاستان اسقان كەزەڭدەگى تابىسىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان «4+1» مودەلىن تانىستىردى.
بۇل باستاما زەينەتاقى جيناعى تاۋسىلعان شاقتا ەگدە جاستاعى ادامداردىڭ ماتەريالدىق جاعدايىنىڭ تومەندەپ كەتپەۋىنىڭ الدىن الۋدى كوزدەيدى.
- ۇسىنىس بويىنشا، جۇمىس بەرۋشىنىڭ 5 پايىزدىق مىندەتتى زەينەتاقى جارناسىنىڭ 4 پايىزىن جەكە زەينەتاقى شوتتارىنا، ال 1 پايىزىن ورتاق شوتقا باعىتتاۋ كوزدەلىپ وتىر. بۇل كەلەشەگى بار ۇسىنىس دەپ سانايمىز. سوڭعى جىلدارى ءبىز مەملەكەتتىك ورگاندارمەن، ۇلتتىق بانكپەن جانە قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىمەن بىرلەسىپ، وسى مودەلدى مۇقيات قاراپ جاتىرمىز، - دەدى جانات قۇرمانوۆ.
مۇنداي قادامنىڭ قاجەتتىلىگى ادامداردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىنىڭ ارتۋىمەن بايلانىستى.
ستاتيستيكا بويىنشا، زەينەتكە شىققاننان كەيىنگى ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ جاسى 79- 81 جاستى قۇرايدى. وسى جاستان اسقاندا كوپتەگەن ازاماتتاردىڭ جيناعى تاۋسىلىپ، ولار تەك مەملەكەت بەرەتىن بازالىق زەينەتاقىعا عانا قاراپ قالادى.
- زەينەتاقى جيناقتارى قانشالىقتى كوپ بولسا دا، ۋاقىت وتە كەلە سارقىلادى. 80 جاستان اسقاننان كەيىن ادام ءىس جۇزىندە تەك مەملەكەتتىك قولداۋمەن قالادى جانە تابىستى الماستىرۋ كوەففيتسيەنتى كۇرت تومەندەيدى. حالىقارالىق تاجىريبەدە بۇعان ۇلكەن ءمان بەرىلەدى، ويتكەنى 80 جاستان كەيىن ادامداردىڭ تۇراقتى زەينەتاقى تابىسىنا دەگەن قاجەتتىلىگى ارتا تۇسەدى. سوندىقتان جيناقتار تاۋسىلعاننان كەيىن دە تۇراقتى تولەمدى قامتاماسىز ەتۋ وتە ماڭىزدى، - دەپ اتاپ ءوتتى قور باسشىسى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەڭبەك مينيسترلىگى زەينەتاقى جيناعىن مەرزىمىنەن بۇرىن الۋدىڭ جەتكىلىكتىلىك شەگىن كوتەرۋ ماسەلەسىن قاراستىرىپ جاتقانىن حابارلاعان بولاتىن.
كاميلا مۇلىك