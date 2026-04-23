قازاقستاندا ۆەتەريناريا سالاسىنداعى وكىلەتتىكتەر قايتا بولىنەدى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتتارى ۆەتەريناريالىق قىزمەتتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا كاسىپكەرلىك كودەكس پەن تاعى بەس زاڭعا وزگەرىستەر ەنگىزۋدى كوزدەپ وتىر. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتى نۇرجان اشىمبەتوۆ ءمالىم ەتتى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، ەندى ەپيزووتيالىق وشاقتاردى تەكسەرۋ مەن ليتسەنزيالاۋ فۋنكسيالارى قايتادان ورتالىققا قايتارىلماق.
- جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردان ەپيزووتيالىق وشاقتارعا تەكسەرۋ جۇرگىزۋ، ەپيزووتولوگيالىق تەكسەرۋ اكتىلەرىن بەرۋ جانە ۆەتەريناريالىق-سانيتاريالىق ساراپتامانى ليتسەنزيالاۋ سياقتى فۋنكتسيالاردى ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ كوميتەتىنىڭ قۇزىرەتىنە بەرۋدى كوزدەپ وتىرمىز، - دەدى نۇرجان اشىمبەتوۆ.
سونىمەن قاتار جەرگىلىكتى اكىمدىكتەرگە مال قورىمدارى مەن مال سويۋ پۋنكتتەرىن سالۋ، قايتا جاڭارتۋ جانە ولاردى كۇتىپ ۇستاۋ وكىلەتتىگى بەرىلەدى. ال اۋرۋ جانۋارلاردىڭ قۇنىن وتەۋ جانە پرەپاراتتار ساتىپ الۋ فۋنكسيالارى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك مەكەمەنىڭ قاراۋىنا وتەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، ۆەتەرينارلارعا عىلىمي دارەجەسى ءۇشىن قوسىمشا اقى تولەنەتىنىن حابارلاعان ەدىك.