قازاقستاندا تۇرعىن ءۇيدى ساتۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبا ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - «سيفرلىق يپوتەكا» ۇلتتىق جوباسى شەڭبەرىندە قازاقستاندا ەكىنشى دارەجەدەگى تۇرعىن ءۇيدى ساتىپ الۋ جانە ساتۋ بويىنشا نوتارياتتىق مامىلەلەردى ونلاين- رەسىمدەۋدىڭ پيلوتتىق تەتىگى ەنگىزىلدى.
ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەندى ازاماتتارعا بانككە جانە نوتاريۋسقا بارىپ ۋاقىت جۇمساۋدىڭ قاجەتى جوق. بارلىق كەزەڭدەردى قاشىقتان، ەلەكتروندىق فورماتتا وتۋگە بولادى.
بۇل قالاي جۇمىس ىستەيدى؟
يپوتەكالىق قارىزدى پايدالانا وتىرىپ، تۇرعىن ءۇي ساتىپ العاندار ءۇشىن «سيفرلىق يپوتەكا» سەرۆيسى ءوتىنىم بەرۋدەن باستاپ تىركەۋ تۋرالى قۇجاتتاردى الۋعا دەيىن مامىلەنى تولىعىمەن ونلاين رەسىمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. پروتسەستىڭ بارلىق قاتىسۋشىلارى - بانك، نوتاريۋس جانە تىركەۋشى ورگاندار - قاعاز قۇجات اينالىمىن بولدىرمايتىن ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورما ارقىلى ءوزارا ءىس-قيمىل جاسايدى.
مامىلەنىڭ ەكى تارابى دا جۇيەدە اۆتوريزاتسيادان وتەدى جانە ءوز ارەكەتتەرىن ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭبا (ە س ق) كومەگىمەن راستايدى. جۇيە اۆتوماتتى تۇردە:
• قاتىسۋشىلاردىڭ جەكە باسىن؛
• وبەكتىگە مەنشىك قۇقىعىنىڭ بولۋىن؛
* قۇقىقتىق كەدەرگىلەر، مەنشىككە بۇعاتتىڭ سالىنباۋى نەمەسە باسقا شەكتەۋلەردىڭ بولماۋىن تەكسەرەدى.
نوتاريۋس مامىلەنى بەينەبايلانىس ارقىلى ونلاين- فورماتتا كۋالاندىرادى. وسىدان كەيىن شارتتىڭ ەلەكتروندىق كوشىرمەسى تىركەۋ ءۇشىن «جىلجىمايتىن مۇلىكتىڭ ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك كاداسترى» اقپاراتتىق جۇيەسىنە جىبەرىلەدى. مۇلىكتىڭ جاڭا يەسى پروتسەدۋرانىڭ اياقتالعانى تۋرالى حابارلاما الادى.
نەلىكتەن قاۋىپسىز؟
• بارلىق ءىس-ارەكەتتەر جەكە قولتاڭبامەن بىردەي زاڭدى كۇشى بار ە س ق- مەن راستالادى.
• سەرۆيس قۇجاتتاردى قولدان جاساۋ نەمەسە الاياقتىق مامىلەلەر جاساۋ مۇمكىندىگىن بولدىرمايتىن مەملەكەتتىك دەرەكقورلارمەن بىرىكتىرىلگەن.
• مامىلە كوپ ساتىلى تەكسەرۋدەن وتەدى: جۇيە قاتىسۋشىلاردىڭ جانە وبەكتىنىڭ دەرەكتەرىن اۆتوماتتى تۇردە تەكسەرەدى، سونىمەن قاتار بارلىق ارەكەتتەردى ەلەكتروندى جۋرنالعا جازادى.
• مامىلەگە قاتىسۋشىلار ءار كەزەڭدە حابارلاما الادى، ال قۇجاتتار قورعالعان سيفرلىق مۇراعاتتا ساقتالادى.
ازاماتتارعا ىڭعايلى
• ەندى كەزەكتە تۇرۋدىڭ جانە كوپتەگەن قاعاز قۇجاتتاردى جيناۋدىڭ قاجەتى جوق.
• پروتسەسس ايقىن، جىلدام جانە ىڭعايلى بولادى.
• بارلىق قۇجاتتار ونلاين رەجيمىندە قول جەتىمدى جانە تولىق زاڭدى كۇشكە يە.
• يپوتەكانى راسىمدەۋ كەزىندە بۇكىل پروتسەسس سيفرلاندىرۋ ەسەبىنەن الدەقايدا جىلدام وتەدى.
ەلەكتروندىق رەسىمدەۋ سەرۆيستەرى مەن «سيفرلىق يپوتەكا» ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەردىڭ پلاتفورمالارىندا كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلىپ، حالىق اراسىندا بەلسەندى جۇرگىزىلەتىن بولادى. بۇل جىلجىمايتىن مۇلىكتى ساتىپ الۋ پروتسەسىن ءار ازامات ءۇشىن ودان دا قولجەتىمدى جانە قاۋىپسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلى ەلىمىزدە بارلىق قاراجات كوزدەرى ەسەبىنەن 19,2 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي سالۋ جوسپارلانعان.