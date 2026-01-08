قازاقستاندا تەك شەتەلدىكتەرگە ارنالعان كازينولار اشىلادى
استانا. KAZINFORM - تۋريزم سالاسىن دامىتۋ ماقساتىندا ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە تەك شەتەل ازاماتتارىنا ارنالعان ويىن ايماقتارىن سالۋ مۇمكىندىگى بويىنشا الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق زەرتتەۋ جۇرگىزىلدى. جاڭادان سالىناتىن ويىن ايماقتارى تەك شەتەلدىك تۋريستەرگە قىزمەت كورسەتەدى. بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىنا اتالعان ويىن زالدارىنا كىرۋگە تىيىم سالىنادى.
- الەمدىك تاجىريبە كورسەتكەندەي، ءبىرقاتار ەلدە تەك شەتەلدىكتەرگە ارنالعان ويىن ايماقتارى تۋريستەردى تارتۋدىڭ جانە كۋرورتتىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدىڭ ءتيىمدى تەتىگىنە اينالعان. مۇنداي تاجىريبە ىشكى الەۋمەتتىك ورتاعا كەرى اسەر ەتپەي، ەكونوميكالىق وسىمگە وڭ ىقپال ەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
زەرتتەۋ قورىتىندىسىنا سايكەس، ماڭعىستاۋ وبلىسى تۇرعىندارىنىڭ 46 پايىزى شەتەلدىكتەرگە ارنالعان كازينو سالۋ باستاماسىن قولداعان. ەكونوميكالىق بولجام بويىنشا، 2029 -جىلعا قاراي وڭىرگە 148 مىڭ شەتەلدىك تۋريست كەلەدى دەپ كۇتىلەدى. بۇل 7 مىڭ تۇراقتى جۇمىس ورنىنىڭ اشىلۋىنا جانە بيۋدجەتكە 1,2 ميلليارد تەڭگە سالىق ءتۇسىمىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- جەتىسۋ وبلىسىندا ساۋالناماعا قاتىسقانداردىڭ 67 پايىزى كازينو قۇرىلىسىنا قارسى ەمەس ەكەنىن بىلدىرگەن. بولجام بويىنشا، 2029 -جىلعا قاراي ءوڭىر جىل سايىن 36 مىڭعا دەيىن شەتەلدىك تۋريست قابىلداپ، شامامەن 700 جاڭا جۇمىس ورنى اشىلادى. جەرگىلىكتى بيۋدجەتكە جىلىنا 2,4 ميلليارد تەڭگە سالىق تۇسەدى دەپ كۇتىلەدى، - دەپ جازدى ۆەدومستۆودان.
ال الماتى وبلىسىندا رەسپوندەنتتەردىڭ 54,5 پايىزى ويىن ايماقتارىن سالۋ باستاماسىن قولدايتىنىن اتاپ وتكەن. ەكونوميكالىق تالداۋعا سايكەس، 2030 -جىلعا قاراي وڭىرگە كەلەتىن شەتەلدىك تۋريستەر سانى 22810 ادامعا جەتەدى. سونىمەن قاتار 2028 -جىلعا دەيىن ەكى ويىن ايماعىنان 6,5 ميلليارد تەڭگە سالىق ءتۇسىپ، 2 مىڭ تۇراقتى جۇمىس ورنى اشىلادى.
ايتا كەتەيىك، ويىن ايماقتارىن بەلگىلەۋ جانە ولاردىڭ قىزمەتى «ويىن بيزنەسى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى. ايماقتاردىڭ ناقتى شەكاراسىن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ايقىندايدى. ال جۇمىس تارتىبىنە سايكەس، ويىن ورىندارىنا تەك شەتەل ازاماتتار عانا كىرە الادى.
