قازاقستاندا تەڭگەگە بايلانعان العاشقى ستەيبلكوين ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ءوزىنىڭ ستەيبلكوينىن ىسكە قوسۋى ەلدىڭ قارجىلىق جۇيەسىن سيفرلىق ترانسفورماتسيالاۋدىڭ ماڭىزدى قادامى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- ستەيبلكوين - بۇل قارجى الەمىندە وزگەرىس جاساعان تولەم ءتۇرى جانە قارجى تەتىگى. ونى العاش رەت ىسكە قوسىپ جاتىرمىز. Intebix پەن Solana جانە Mastercard، سونداي-اق ەلىمىزدەگى ەۋرازيالىق بانكپەن بىرلەسە تەڭگەلىك ستەيبلكويندەردى شىعارۋ جوباسىن ىسكە قوستى، - دەدى ۇب باسشىسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ستەيبلكوين كريپتوۆاليۋتالاردى ايىرباستاۋعا قىزمەت ەتەدى جانە كريپتوكارتالار ارقىلى ساۋدا جاساۋ ءۇشىن قولدانىلادى.
- تەڭگەگە بايلانعان ستەيبلوكيننىڭ پايدا بولۋى ەل ىشىندەگى وتىمدىلىكتى وقشاۋلاۋعا، قولدانىستاعى قارجىلىق ينفراقۇرىلىممەن ينتەگراتسياعا جانە سيفرلىق اكتيۆتەردىڭ وتاندىق جۇيەسىن دامىتۋعا ىقپال ەتەدى، - دەدى سۇلەيمەنوۆ.
بۇعان دەيىن، كريپتواكتيۆتەر، ونىڭ ىشىندە كريپتوۆاليۋتالار، ستەيبلكويندەر، توكەندەر جانە بلوكچەين تەحنولوگياسىنا نەگىزدەلگەن باسقا قۇرالدار سوڭعى جىلدارى جاھاندىق قارجى جۇيەسىنىڭ ماڭىزدى ەلەمەنتىنە اينالعانىن جازعان ەدىك. ولاردىڭ قارقىندى ءوسۋى مەن تانىمالدىعىنىڭ ارتۋى بيزنەس پەن ينۆەستورلار ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەردى، سول سياقتى ۇلتتىق ەكونوميكالار ءۇشىن ماڭىزدى تاۋەكەلدەردى دە تۋىنداتادى.
ق ر ۇلتتىق بانكى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بەرىك شولپانقۇلوۆ تەڭگەگە بايلانعان العاشقى ستەيبلكويندى قايدان جانە قالاي الۋعا بولاتىنىن ءتۇسىندىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كريپتوتەڭگەنى ساتۋ الۋ سەرۆيستەرى ەندى عانا دامىپ كەلەدى.
- ستەيبلكوين-تەڭگەنى وسى جوبانىڭ نەگىزگى قاتىسۋشى ەۋرازيالىق بانك ارقىلى ساتىپ الۋعا بولادى، ال سيفرلىق ءامياندى Intebix بيرجاسىندا اشۋ مۇمكىندىگى بار. تولەم بولعان جاعدايدا، ياعني كريپتوتەڭگە ساتىپ السام، ەندى كريپتوتەڭگە ارقىلى كەز كەلگەن كريپتواكتيۆتى ساتىپ الا الامىن. بۇل تۇرعىدا بيتكوين نەمەسە باسقالارىن ايتىپ تۇرمىن، - دەدى ب. شولپانقۇلوۆ.
وسى ورايدا ول بيىل ماۋسىم ايىندا ۇلتتىق بانك كريپتوكارتانى ىسكە قوسىپ جاتقانىن مالىمدەگەنىن ەسكە سالدى.
- نەلىكتەن وسىندا Mastercard قاتىسىپ جاتىر؟ ءبىز كريپتو- فيات ارنالارىنىڭ قامتاماسىز ەتىلگەنىن ايتىپ وتىرمىز. ەگەر ءسىزدىڭ شوتىڭىزدا كريپتواكتيۆ تۇرىندەگى اقشاڭىز بولسا، ونى قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋماعىندا كريپتوكارتالار ارقىلى كەز كەلگەن نارسەگە جۇمساي الاسىز. سونىمەن قاتار، كەرىسىنشە تەڭگەمەن كريپتوتەڭگەنى ساتىپ العاندا، Solana جانە Intebix سياقتى ينۆەستيتسيالىق پلاتفورمالاردان باسقا دا اكتيۆتەردى ساتىپ الۋعا بولادى، - دەدى ۇ ب باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
ەۋرازيالىق بانكتىڭ باسقارما ءتوراعاسى ءلاززات ساتيەۆا تەڭگەگە بايلانعان ستەيبلكويندى پايدالانۋ مۇمكىندىگى جايىندا ءتۇسىندىردى.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، ستەيبلكويندى پايدالانۋدىڭ نەگىزى ماقساتى - حالىقارالىق تولەمدەر مەن اۋدارىمدار.
- بۇل قارجى وپەراتسيالارى وتە جىلدام جاسالادى. ول ءۇشىن ستەيبلكوين جوباسى جۇزەگە اسىرىلدى، ياعني ستەيبلكوين قىزمەتتەرىندە نان مەن سۋ سياقتى كۇندەلىكتى الاتىن تاۋار ءۇشىن تولەۋدىڭ قاجەتى جوق. بۇل ءۇشىن بىزدە كادىمگى تەڭگە بار جانە بۇل قاراپايىم ەسەپتەۋ ءادىسى سانالادى. بۇل سيفرلىق ۆاليۋتا بولعاندىقتان، ونى نەعۇرلىم كۇردەلى قىزمەتتەردە - باسقا ەلگە حالىقارالىق اۋدارىمداردا قولدانعان دۇرىس. ماسەلەن، قىزىما اقشا اۋدارعىم كەلسە، ءوز ءاميانىمدى ستەيبلكوينمەن تولتىرىپ، بيرجاعا تاپسىرىس بەرە الامىن. وسىدان كەيىن بۇل قاراجات امەريكاعا اۋدارىلادى دا، ا ق ش- تا جۇرگەن بالام دوللار كۇيىندە الادى، - دەدى ءلاززات ساتيەۆا.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ