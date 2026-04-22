قازاقستاندا قۋاتى 500 م ۆ ت جەل ەلەكتر ستانسياسى سالىنادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا «جاسىل» ەنەرگەتيكا سالاسىندا ءىرى جوبا جۇزەگە اسىرىلماق. قاراعاندى وبلىسىندا قۋاتى 500 م ۆ ت جەل ەلەكتر ستانسياسىن سالۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل تۋرالى ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى تۇرار ءالىمجان ەكولوگيالىق سامميتتە مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جوبا قىتايلىق ينۆەستيتسيا ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلادى. نىساندى 2029 -جىلعا دەيىن پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانعان.
- قاراعاندى وبلىسىندا قۋاتى 500 مۆت جەل ەلەكتر ستانسياسى سالىنادى. جوباعا قىتايلىق ينۆەستيتسيا تارتىلعان، قۇرىلىس 2029 -جىلعا دەيىن اياقتالادى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار پاۆلودار وبلىسىندا قۋاتى 1 گۆت بولاتىن تاعى ءبىر ءىرى جەل ەلەكتر ستانسياسىن سالۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر. بۇل جوبا حالىقارالىق كەلىسىمدەر اياسىندا جۇزەگە اسۋى مۇمكىن.
ونىڭ ايتۋىنشا، جەل ەلەكتر ستانسيالارى قانشا تۇتىنۋشىنى قامتاماسىز ەتەتىنىن ناقتى ايتۋ قيىن، سەبەبى ەلەكتر ەنەرگياسىن ءوندىرۋ كولەمى جەلدىڭ جىلدامدىعىنا تىكەلەي بايلانىستى.
— جەلدىڭ كۇشىنە قاراي ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ ءوندىرىسى وزگەرىپ وتىرادى: جەل ءالسىز بولسا، ءوندىرىس ازايادى، ال كۇشەيسە — ارتادى. سوندىقتان قۋاتتى ناقتى تۇتىنۋشىلار سانىنا بايلانىستىرۋ قيىن، — دەدى تۇرار ءالىمجان.
ونىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستانداعى «جاسىل» ەنەرگەتيكانىڭ ۇلەسى شامامەن %7,7- دى قۇرادى. 2030 -جىلعا قاراي بۇل كورسەتكىشتى %15- عا جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
— بۇل باعىتتا ءبىرقاتار جوبالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، سونىڭ ىشىندە قۋاتى 500 مۆت جەل ەلەكتر ستانسياسىنىڭ قۇرىلىسى بار، — دەدى ول.
سونىمەن قاتار ول ورتالىق ازياداعى سۋ- ەنەرگەتيكالىق ىنتىماقتاستىق ماسەلەسىنە توقتالدى. ايتۋىنشا، ءوڭىر ەلدەرى اراسىندا رەسۋرستار الماسۋ تەتىگى ساقتالعان.
— ءبىز ەلەكتر ەنەرگياسىن جەتكىزەمىز، ال ونىڭ ورنىنا سۋ رەسۋرستارىن الامىز. بۇل — جىل بويى جۇزەگە اساتىن ءوزارا ۇدەرىس، — دەدى ول.
سونداي- اق قازاقستاننىڭ وزبەكستان جانە قىرعىزستانمەن بىرلەسىپ، حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ قاتىسۋىمەن قامبار- اتا سۋ ەلەكتر ستانسياسىن سالۋ جوسپارى بار ەكەنى ايتىلدى.
— جوبا قىس مەزگىلىندە سۋ رەسۋرستارىن جيناقتاپ، جازدا ءتيىمدى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، — دەدى تۇرار ءالىمجان.
مينيسترلىك دەرەگىنشە، قازاقستان ىشكى ەلەكتر ەنەرگياسىنا دەگەن سۇرانىستى تولىق قامتاماسىز ەتىپ وتىر. دەگەنمەن جەكەلەگەن ۋاقىتتاردا از كولەمدە يمپورت بايقالادى، ونىڭ جىلدىق ۇلەسى شامامەن %3- 4- دى قۇرايدى.
اۆتور
ۆەنەرا جولامان قىزى