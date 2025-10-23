قازاقستاندا قانداس مارتەبەسىن الۋدىڭ جاڭارتىلعان ەرەجەلەرى كۇشىنە ەنەدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 26-قازاننان باستاپ قازاقستاندا قانداس مارتەبەسىن الۋ جانە ۇزارتۋ ءتارتىبىنىڭ جاڭارتىلعان ەرەجەلەرى كۇشىنە ەنەدى.
بۇل تۋرالى اقپارات «وتانداستار قورىنىڭ» facebook پاراقشاسىندا جاريالاندى.
ەندى ءوتىنىشتى ەلەكتروندىق فورماتتا - ءبىرىڭعاي كوشى-قون قىزمەتتەرى پورتالى، موبيلدىك قوسىمشا، قازاقستاننىڭ شەتەلدەگى مەكەمەلەرى، حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى نەمەسە «ەلەكتروندىق ۇكىمەت» پورتالى ارقىلى بەرۋگە بولادى.
وتىنىشكە ءومىربايان، سونداي-اق ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ جانە ونىڭ وتباسى مۇشەلەرىنىڭ جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتارىنىڭ قازاق نەمەسە ورىس تىلىندەگى نوتاريالدى كۋالاندىرىلعان اۋدارماسى قوسا تىركەلەدى. سونىمەن قاتار قازاق ۇلتىنا تيەسىلىلىكتى تۋۋ تۋرالى كۋالىك، پاسپورت نەمەسە وزگە دە رەسمي قۇجاتتار ارقىلى راستاۋ قاجەت. بارلىق قۇجاتتار ءتۇپنۇسقا جانە كوشىرمە تۇرىندە ۇسىنىلادى، الايدا مەملەكەتتىك دەرەكتەر بازاسىنان الىنعان ەلەكتروندىق نۇسقالاردى دا پايدالانۋ مۇمكىندىگى كوزدەلگەن.
پورتال ارقىلى جىبەرىلگەن قۇجاتتار «قانداس» اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەسىنە تۇسەدى، وندا ولاردى جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى جەرگىلىكتى ورگاندار قارايدى. ءوتىنىش تىركەلگەننەن كەيىن ءوتىنىش بەرۋشى اۆتوماتتى حابارلاما الادى. مەملەكەتتىك قىزمەت تەگىن كورسەتىلەدى، ال مارتەبە بەرۋ تۋرالى شەشىم ءۇش جۇمىس كۇنى ىشىندە قابىلدانادى.
جاڭا ءراسىم نەعۇرلىم اشىق بولماق: ەگەر قۇجاتتارعا قاتىستى ءۋاجدى ەسكەرتۋلەر بولسا، ءوتىنىش بەرۋشىگە الدىن الا باس تارتۋ تۋرالى حابارلاما جىبەرىلىپ، ونلاين نەمەسە وفلاين فورماتتا تىڭداۋعا قاتىسۋعا شاقىرىلادى. تىڭداۋ ەكى جۇمىس كۇنىنەن كەشىكتىرىلمەي وتكىزىلەدى جانە ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا مارتەبە بەرۋ نەمەسە باس تارتۋ تۋرالى تۇپكىلىكتى شەشىم قابىلدانادى. قۇرمەتتى سەبەپتەرمەن قاتىسا الماۋ جاعدايىندا تىڭداۋ باسقا كۇنگە اۋىستىرىلۋى مۇمكىن.
مارتەبەنى ۇزارتۋ دا جەكە ءوتىنىش نەگىزىندە راسىمدەلەدى جانە ول ءبىر رەت - التى ايعا دەيىنگى مەرزىمگە جۇزەگە اسىرىلادى. شەشىم ەكى جۇمىس كۇنى ىشىندە قابىلدانىپ، اقپارات «ەلەكتروندىق ۇكىمەت» جۇيەسى ارقىلى ءوتىنىش بەرۋشىگە جىبەرىلەدى.