قازاقستاندا مەتال سىنىقتارى مەن قالدىقتارىن اكەتۋگە تىيىم سالۋ ۋاقىتى ۇزارتىلدى
استانا. KAZINFORM - ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ءتيىستى بۇيرىققا قول قويدى.
2025 -جىلعى 30 -قازاننان باستاپ التى اي مەرزىمگە ەل اۋماعىنان بارلىق كولىك تۇرىمەن قارا جانە ءتۇستى مەتالداردىڭ قالدىقتارى مەن سىنىقتارىن، ونىڭ ىشىندە مىس، اليۋميني، قورعاسىن، سونداي-اق قورعاسىن اككۋمۋلياتورلارى مەن ولاردىڭ قۇرامداس بولىكتەرىن اكەتۋگە شەكتەۋ ەنگىزىلەدى.
تىيىم پايدالانىلعان قۇبىرلار، رەلستەر، شپالدار جانە تەمىرجول توسەمى مەن جىلجىمالى قۇرامنىڭ وزگە دە ەلەمەنتتەرىنە دە قاتىستى بولىپ وتىر.
بۇيرىقتا اتالعان شارا «ساۋدا قىزمەتىن رەتتەۋ تۋرالى» جانە «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگى تۋرالى» زاڭىنا، سونداي-اق ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق تۋرالى شارتقا سايكەس قابىلدانعانى اتالعان.
سىرتقى ەكونوميكالىق قىزمەتكە قاتىسۋشىلار، ياعني تەمىرجول ەلەمەنتتەرىن جوندەۋ ءۇشىن تاۋارلاردى اكەتەتىن تۇلعالار، تاسىمالداۋعا دەيىن كەمىندە بەس جۇمىس كۇنى بۇرىن سالالىق مينيسترلىكتىڭ ونەركاسىپ كوميتەتىنە كەلىسىمشارتتاردى، دەكلاراتسيالاردى جانە ورىندالعان جۇمىستار اكتىلەرىن ۇسىنۋى ءتيىس.
ءوز كەزەگىندە ۆەدومستۆو مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىن جوسپارلانعان جەتكىزىلىمدەر تۋرالى حاباردار ەتەدى.
قۇجات بيىل 30 -قازاننان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
ايتا كەتسەك، وسى كۇزدە وتاندىق مەتاللۋرگيا وندىرىسىنە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ بويىنشا اۋقىمدى جوبا باستالدى.