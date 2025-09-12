قازاقستاندا ەكىنشى نارىقتاعى تۇرعىن ۇيگە ارنالعان سيفرلىق يپوتەكا ىسكە قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە «سيفرلىق يپوتەكا» جوباسى اياسىندا ەكىنشى نارىقتاعى جىلجىمايتىن مۇلىككە نوتاريالدىق مامىلەلەردى ونلاين راسىمدەۋ پيلوتتىق رەجيمدە باستالدى.
ءتيىستى بىرلەسكەن بۇيرىققا ق ر ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ پەن ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە ايەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ قول قويدى.
اتالعان جوبا ازاماتتارعا پاتەردى ساتۋ-ساتىپ الۋ مامىلەسىن قاشىقتان - بانك قوسىمشاسى نەمەسە سايتى ارقىلى جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ءوتىنىم بەرۋدەن باستاپ نەسيە شارتىن راسىمدەۋگە، ساتىپ الۋ-ساتۋ كەلىسىمىن بەكىتۋگە جانە مەنشىك قۇقىعىن تىركەۋگە دەيىنگى بارلىق پروتسەسس تولىق سيفرلىق فورماتتا وتەدى. بۇل ءۇشىن بەينەقوڭىراۋلار، ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭبا (ە س ق) جانە مەملەكەتتىك دەرەكتەر بازالارىمەن ينتەگراتسيا قولدانىلادى.
پيلوتتىق جوباعا قاتىسۋ ءۇشىن ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا ساي بولۋى، جەكە دەرەكتەرگە قول جەتكىزۋدى باقىلاۋ سەرۆيسىنە قوسىلۋى جانە مەملەكەتتىك جۇيەلەرمەن ينتەگراتسيانى قامتاماسىز ەتۋى قاجەت.
ەكىنشى نارىقتاعى تۇرعىن ۇيگە «سيفرلىق يپوتەكا» قالاي جۇزەگە اسادى
جوبا شەڭبەرىندە قاشىقتان راسىمدەۋ پروتسەسى بىرنەشە كەزەڭنەن تۇرادى:
1. يپوتەكاعا ءوتىنىم بەرۋ-ساتىپ الۋشى بانك سايتىنان نەمەسە قوسىمشاسىنان «سيفرلىق يپوتەكا» باعدارلاماسىن، «ەكىنشى نارىقتاعى تۇرعىن ءۇي» ءونىمىن تاڭدايدى.
- تۇرعىن ءۇي باعاسىن، باستاپقى جارنانى، قارىز مەرزىمىن جانە وتەۋ ءادىسىن ەنگىزەدى.
- اي سايىنعى تولەمنىڭ الدىن الا ەسەبىن الادى.
- جەكە دەرەكتەردى وڭدەۋگە كەلىسىمدى SMS پەن دەربەس دەرەكتەرگە قول (د د ق) جەتكىزۋدى باقىلاۋدىڭ مەملەكەتتىك سەرۆيسى ارقىلى راستايدى.
2. الدىن الا شارتتار
- بانك ءوتىنىمدى قارايدى، قارىز سوماسىن، پايىزدىق مولشەرلەمەنى، مەرزىمدى، اي سايىنعى تولەم مەن ارتىق تولەمدى كورسەتەدى.
- باس تارتىلعان جاعدايدا بالاما ۇسىنىس بەرىلەدى.
3. جىلجىمايتىن مۇلىك تۋرالى اقپارات
- ساتىپ الۋشى پاتەر جانە ساتۋشى دەرەكتەرىن ەنگىزەدى.
- ساتۋشىعا SMS ارقىلى جەكە باسىن جانە مەنشىك قۇقىعىن راستاۋ سىلتەمەسى جىبەرىلەدى. - جىلجىمايتىن مۇلىكتىڭ ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك كاداسترى اقپاراتتىق جۇيەسىندە مەنشىك قۇقىعى مەن شەكتەۋلەر اۆتوماتتى تۇردە تەكسەرىلەدى.
- تاۋەلسىز باعالاۋ جۇرگىزىلەدى.
4. بانكتىڭ سوڭعى شەشىمى
- ساتىپ الۋشى بانك ۇسىنعان سوڭعى شارتتاردى كورىپ، ولاردى راستايدى.
- ءوتىنىمدى قاراۋ ءۇشىن كوميسسيا تولەنەدى.
5. ساتىپ الۋ- ساتۋ شارتىن راسىمدەۋ
- مامىلە وفلاين نەمەسە تولىق ونلاين فورماتتا جۇزەگە اسادى.
- ونلاين مامىلە بانك سايتىندا/قوسىمشاسىندا بەينەقوڭىراۋ جانە ەتسق ارقىلى جۇرگىزىلەدى. - ساتۋشى مەن قاجەت بولعان جاعدايدا جۇبايى (زايىبى) ۆيدەويدەنتيفيكاتسيادان وتەدى جانە كەلىسىمىن د د ق سەرۆيسى ارقىلى بەرەدى.
- نوتاريۋس دەرەكتەردى تەكسەرىپ، شارتتى بەكىتەدى جانە قاتىسۋشىلارمەن بەينەقوڭىراۋ وتكىزەدى.
- بارلىق تاراپ قول قويعاننان كەيىن نوتاريۋس مامىلەنى بناج جانە جىلجىمايتىن مۇلىكتىڭ ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك كاداسترى جۇيەسىندە تىركەيدى.
6. قۇجاتتارعا قول قويۋ جانە نەسيە بەرۋ
- نەسيە جانە كەپىل شارتتارىنا قاتىستى قۇجاتتارعا ە س ق ارقىلى قاشىقتان قول قويىلادى.
- بانك قارىز سوماسىن ساتىپ الۋشىنىڭ ەسەپشوتىنا، ودان كەيىن ساتۋشىنىڭ ەسەپشوتىنا اۋدارادى.
- مامىلە تۋرالى جازبالار بانك/پلاتفورما تاراپىندا 15 جىل ساقتالادى. بىرلەسكەن بۇيرىق 22 -قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنىپ، 12 ايعا دەيىن قولدانىستا بولادى.
بۇعان دەيىن سالىنىپ جاتقان ۇيدەن وتباسى بانك ارقىلى يپوتەكا راسىمدەۋگە قانداي تالاپ قويىلاتىنىن جازعانبىز.
تاستان تويانوۆ