قازاقستاندا ءىرى بورداقىلاۋ كەشەنى سالىنىپ جاتىر: ەكسپورت گەوگرافياسى كەڭەيەدى
استانا. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا 50 مىڭ باس ءىرى قاراعا ارنالعان بورداقىلاۋ كەشەنى بيىلعى جىلدىڭ شىلدە ايىندا پايدالانۋعا بەرىلەدى. بۇل تۋرالى ا ش م-ءنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
وڭىردە اگروونەركاسىپ كەشەنىندەگى ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ ءبىرى - 50 مىڭ باس ءىرى قارا مالعا ارنالعان بورداقىلاۋ كەشەنىنىڭ قۇرىلىسى جۇرگىزىلۋدە. نىساندى تولىق قۋاتىنا شىعارۋ 2026 -جىلدىڭ شىلدە ايىنا جوسپارلانعان.
جوبا «Turkestan Agro.kz» ج ش س بازاسىندا ىسكە اسىرىلۋدا جانە ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، ەكسپورتقا باعىتتالعان ءوندىرىستى دامىتۋعا، سونداي-اق وتاندىق اگروسەكتوردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
- جوبانى ىسكە اسىرۋ مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى مەن جەكە ينۆەستيتسيالاردى تارتۋ ارقىلى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇرگىزىلۋدە. ءبىرىنشى كەزەڭدە بورداقىلاۋ كەشەنىن سالۋعا 2,9 ميلليارد تەڭگە باعىتتالدى، قوسىمشا 1,5 ميلليارد تەڭگە جەڭىلدەتىلگەن قارجىلاندىرۋ قۇرالدارى اياسىندا جاڭبىرلاتىپ سۋارۋ جۇيەلەرىن ەنگىزۋگە ءبولىندى. قازىرگى تاڭدا جوعارى ءونىمدى 30 مىڭ باس مال ساتىپ الىنىپ، ونى كەزەڭ- كەزەڭىمەن جوبالىق قۋات - 50 مىڭ باسقا دەيىن جەتكىزۋ كوزدەلگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەكىنشى كەزەڭدە مەملەكەتتىك قولداۋ كولەمى 5,9 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى، سونىمەن قاتار جەكە ينۆەستيتسيالار تارتۋ جالعاسادى.
- كەشەن زاماناۋي، ەۋروپالىق دەڭگەيدەگى تەحنولوگيالارمەن جابدىقتالۋدا. بارلىق وندىرىستىك پروتسەستەر - ازىقتاندىرۋ، كۇتىپ-باعۋ جانە ۆەتەرينارلىق قىزمەت كورسەتۋ - اۆتوماتتاندىرىلعان جانە تيىمدىلىك پەن بيولوگيالىق قاۋىپسىزدىك بويىنشا حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەس كەلەدى. وندىرىستىك سيكل مالدىڭ كۇيزەلىسىن ازايتىپ، ونىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن اۆستراليالىق تور قاعيداتىنا نەگىزدەلگەن تەحنولوگيا بويىنشا ۇيىمداستىرىلعان، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
جوبا اياسىندا تۇراقتى جەم-ءشوپ بازاسىن قالىپتاستىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلعان. 4710 گەكتار اۋماقتا زاماناۋي جاڭبىرلاتىپ سۋارۋ جۇيەلەرى ەنگىزىلگەن. كۇن سايىنعى جەم-ءشوپ دايىنداۋ كولەمى 500 تونناعا دەيىن جەتەدى.
سونىمەن قاتار ساعاتىنا 20 توننا تۇيىرشىكتەلگەن جەم وندىرەتىن قۇراماجەم زاۋىتى ىسكە قوسىلعان. بولاشاقتا جىلىنا 1 ميلليون توننا جەم وندىرەتىن زاۋىت سالۋ جوسپارلانۋدا.
كاسىپورىندا سۋمەن جابدىقتاۋدىڭ زاماناۋي جۇيەلەرى جانە قورشاعان ورتانى قورعاۋ تالاپتارىنا سايكەس قالدىقتاردى ەكولوگيالىق قاۋىپسىز كادەگە جاراتۋ جۇيەلەرى ەنگىزىلگەن.
قازىرگى كەزەڭدە 30-دان استام جۇمىس ورنى قۇرىلعان، ال كەشەن تولىق قۋاتىنا شىققاندا بۇل كورسەتكىش 100 جۇمىس ورنىنا دەيىن ۇلعايادى.
جوبا ينۆەستورى سىرىم ەرتايەۆتىڭ ايتۋىنشا، وندىرىلگەن ءونىم قازىردىڭ وزىندە قازاقستاننىڭ ىشكى نارىعىنا جەتكىزىلىپ، سونداي-اق وزبەكستان مەن تاجىكستانعا ەكسپورتتالىپ وتىر.
ورتا مەرزىمدى كەزەڭدە تۇركيا جانە باسقا دا ەلدەردىڭ نارىعىنا شىعۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل ەكسپورت گەوگرافياسىن كەڭەيتىپ، ەكسپورتتىق ءتۇسىمدى ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
الداعى ۋاقىتتا جوبا اياسىندا ءبىر اۋىسىمدا 1500 باس ءىرى قارا جانە 5000 باس ۇساق مال وڭدەيتىن ەت وڭدەۋ كەشەنىن سالۋ كوزدەلگەن. سونىمەن قاتار ءونىمدى تەرەڭ وڭدەۋ ارقىلى قوسىلعان قۇنى جوعارى دايىن ونىمدەردىڭ كەڭ اسسورتيمەنتىن شىعارۋ جوسپارلانۋدا. اتالعان ونىمدەر ىشكى نارىقپەن قاتار قىتاي مەن تۇركيا سياقتى سىرتقى نارىقتارعا باعىتتالماق.
بۇعان دەيىن ۇكىمەت باسشىسى مال شارۋاشىلىعىندا ونىمدىلىكتى ۇلعايتۋدى تاپسىرعان بولاتىن.