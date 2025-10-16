قازاقستاندا بەنزين باعاسىن كوتەرۋگە موراتوري ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى سۇڭعات ەسىمحانوۆ ا ي-92 ماركالى بەنزين مەن ديزەل وتىنى باعاسىن ودان ءارى كوتەرۋگە موراتوري ەنگىزىلەتىنىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ الەۋمەتتىك جاعدايدى تۇراقتاندىرۋ بويىنشا بەرگەن تاپسىرمالارىنا سايكەس بارلىق جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە. ەڭ الدىمەن جانارماي باعاسىنىڭ كوتەرىلمەۋ ماسەلەسىن قاراستىرىپ جاتىرمىز. بۇگىننەن باستاپ موراتوري جاريالانادى. ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىمەن جانە ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ ءتيىستى جۇمىستاردى جۇرگىزىپ جاتىر. سونىمەن قاتار ەلەكتر ەنەرگياسى، جىلۋ سالاسىنداعى تاريفتەردىڭ دە كوتەرىلمەۋىن قاداعالاۋدامىز. جۇمىس بىرنەشە باعىتتا جۇرگىزىلەتىن بولادى - بۇل ىشكى شىعىنداردى وڭتايلاندىرۋ جانە كومىردىڭ تۇراقتى باعاسىن، سونداي-اق تەمىرجول تاريفتەرىن قامتاماسىز ەتۋ. جاقىن ارادا كوممۋنالدىق قىزمەتتەر تاريفتەرىن كوتەرۋگە موراتوري جاريالانادى. بۇنىڭ بارلىعى پرەزيدەنتتىڭ بەرگەن تاپسىرماسىنا سايكەس جۇزەگە اسادى، - دەدى ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇگىن پرەمەر-مينيستر ۇكىمەت مۇشەلەرىنىڭ، باسقا دا مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ۇيىمدار باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ ازاماتتار مۇددەسى ءۇشىن ەكونوميكالىق رەفورمالار باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرۋدى رەتكە كەلتىرۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن ورىنداۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وتكىزگەن كەڭەستە بيىلعى 16- قازاننان باستاپ ينفلياتسيا دەڭگەيى تۇراقتانعانعا دەيىن ا ي-92 ماركالى بەنزين مەن ديزەل وتىنى باعاسىن ودان ءارى كوتەرۋگە موراتوري ەنگىزىلەتىنىن مالىمدەدى.