قازاقستاندا ۇ ب ت فورماتى حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي جاڭارتىلادى
استانا. KAZINFORM - ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى جانە ETS ءبىلىم بەرۋ جانە تالانتتاردى دامىتۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق ۇيىمى ەلىمىزدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىنا تۇسۋگە ارنالعان نەگىزگى قۇرالى - ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدى (ۇ ب ت) ترانسفورماتسيالاۋعا باعىتتالعان ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى باستايدى.
سوڭعى جيىرما جىلدان استام ۋاقىت بويى ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋ قازاقستانداعى جوعارى وقۋ ورىندارىنا ءتۇسۋ پروتسەسىندە ورتالىق جۇيە ءرولىن اتقارىپ، بارلىق وڭىرلەر مەن الەۋمەتتىك توپتارداعى تۇلەكتەرگە جوعارى بىلىمگە تەڭ قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتىپ كەلەدى. ەندى ETS ۇيىمىنىڭ ءبىلىمدى باعالاۋ سالاسىنداعى جاھاندىق تاجىريبەسىنە سۇيەنە وتىرىپ، ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋ فورماتى جاڭارتىلىپ، ول تەك اكادەميالىق جەتىستىكتەردى عانا ەمەس، ءومىر مەن كاسىبي قىزمەتتە قاجەت نەگىزگى داعدىلاردى دا باعالايتىن بولادى.
«بۇل ارىپتەستىك - قازاقستاننىڭ بولاشاعى ءۇشىن ماڭىزدى بەتبۇرىس، - دەدى ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى. - ETS ۇيىمىمەن بىرلەسىپ، ولاردىڭ ءبىلىمدى باعالاۋ سالاسىنداعى الەمدىك تاجىريبەسىن ەنگىزۋ ارقىلى ءبىز جاستارىمىز ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر اشىپ، وزگە ەلدەرگە ۇلگى بولارلىق باعىت قالىپتاستىرامىز. ۋنيۆەرسيتەتتەر مەن مەكتەپتەرمەن بىرلەسە وتىرىپ، جوعارى وقۋ ورىندارىنا ءتۇسۋدىڭ باسەكەگە قابىلەتتى جۇيەسىن قۇرىپ جاتىرمىز».
ءبىلىمدى باعالاۋدىڭ جاڭا مودەلىن ەنگىزۋ قازاقستان ءۇشىن ءبىرقاتار ماڭىزدى ارتىقشىلىقتار بەرەدى. داعدىعا باعىتتالعان تەستىلەردى ازىرلەۋ قازاقستاندىق ستۋدەنتتەردىڭ جاھاندىق ەكونوميكادا سۇرانىسقا يە قۇزىرەتتەردى مەڭگەرۋىنە جانە جاڭا بۋىندى كاسىبي تۇرعىدان تابىستى ىسكە دايارلاۋعا جاعداي جاسايدى. سونىمەن بىرگە ادام كاپيتالى مەن كاسىبي دايارلىقتىڭ حالىقارالىق ستاندارتتارىنا ساي قابىلداۋ جۇيەسىن جاڭارتۋ ەلىمىزدىڭ ءبىلىم مەن يننوۆاتسيا سالاسىنداعى كوشباسشىلىق ۇستانىمىن نىعايتىپ، ينۆەستيتسيالار مەن تالانتتار ءۇشىن تارتىمدىلىعىن ارتتىرادى. سونداي-اق جاڭارتىلعان ۇبت فورماتى بارلىق تالاپكەرلەر ءۇشىن ادىلدىك پەن تەڭ مۇمكىندىكتەردى قامتاماسىز ەتپەك: يكەمدى تەست كومبيناتسيالارى، ءبىرىڭعاي باعالاۋ جۇيەسى جانە وڭىرگە، مەكتەپكە نەمەسە وقىتۋ تىلىنە تاۋەلسىز بىردەي قولجەتىمدىلىك قاراستىرىلعان.
«ETS ءوز تاجىريبەسىن باعالاۋ سالاسىندا جانە جاھاندىق كوزقاراسىن قازاقستانمەن ءبولىسۋ مۇمكىندىگىنە يە بولعانىن ماقتان تۇتادى. بۇل ىنتىماقتاستىق ءتۇرلى ەلدەردىڭ كۇش-جىگەرىن بىرىكتىرۋ ارقىلى ءبىلىم بەرۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە جاڭا مۇمكىندىكتەر اشۋعا جول اشاتىنىن كورسەتەدىى»، - دەدى ETS باس ديرەكتورى اميت سيەۆاك.
ETS ۇيىمىنىڭ يننوۆاتسيالىق ءتاسىلى جاساندى ينتەللەكت، عىلىمي دالدىك جانە حالىقارالىق ءبىلىم الماسۋ قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن. ETS باعالاۋ ساپاسى مەن اشىقتىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان زاماناۋي شەشىمدەردى ەنگىزبەك. جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن - اداپتيۆتى تەستىلەۋ، اۆتوماتتاندىرىلعان باعالاۋ جانە ينتەللەكتۋالدى تالداۋ سياقتى قۇرالداردى قولدانۋ ادىلدىك پەن سەنىمدىلىكتى، سونداي-اق باعالاۋ پروتسەسىنىڭ وبەكتيۆتىلىگىن قامتاماسىز ەتەدى. بارلىق تەستىلەر زاماناۋي پسيحومەتريالىق ادىستەر نەگىزىندە ازىرلەنىپ، ولاردىڭ عىلىمي دالدىگى مەن سەنىمدىلىگىنە كەپىلدىك بەرەدى، ءارى ستۋدەنتتەر، ۋنيۆەرسيتەتتەر جانە جۇمىس بەرۋشىلەر تاراپىنان حالىقارالىق دەڭگەيدە مويىندالماق. سونىمەن قاتار قازاقستاندىق مامانداردىڭ ETS زەرتتەۋ تاعىلىمدامالارىنا قاتىسۋى ءبىلىم بەرۋ ولشەمدەرى مەن جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق پەن ورتاق يننوۆاتسيالاردى دامىتۋعا ىقپال ەتپەك.
ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مەن ETS ۇ ب ت- نى جاڭارتۋ ستۋدەنتتەردىڭ، وقىتۋشىلاردىڭ جانە ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ ەل ىشىندە دە، شەتەلدە دە قاجەتتىلىكتەرى مەن ۇمىتتەرىنە ساي بولۋىن قامتاماسىز ەتۋگە نيەتتى. رەفورمالاردى ىسكە اسىرۋ بارىسىندا تاراپتار اشىقتىق پەن ايقىندىق قاعيداتتارىن ۇستانا وتىرىپ، بارلىق مۇددەلى تاراپتاردى الداعى وزگەرىستەرگە ۋاقتىلى حاباردار ەتۋدى جانە دايىنداۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، ETS - ءبىلىم بەرۋ جانە تالانتتاردى دامىتۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق ۇيىم. ول ۋاقىت سىنىنان وتكەن
TOEFL ،TOEIC GRE جانە Futurenav سياقتى ەمتيحاندار مەن داعدىنى باعالاۋ شەشىمدەرى، سونداي-اق ETS ينستيتۋتى جۇرگىزەتىن يننوۆاتسيالىق زەرتتەۋلەر ارقىلى جۇمىس ىستەيدى. 200-دەن استام ەل مەن اۋماقتاعى ەنشىلەس كومپانيالار مەن كەڭسەلەردەن تۇراتىن جاھاندىق جەلى ارقىلى ETS جىل سايىن 50 ميلليوننان استام ادامنىڭ ءوز قابىلەتتەرىن باعالاپ، جاڭا مۇمكىندىكتەر اشۋىنا كومەكتەسەدى.
ايتا كەتەيىك، ۇلىتاۋ تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى مەن Colorado School of Mines ينجەنەرلەردى بىرلەسە دايارلايدى.