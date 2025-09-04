ق ز
    18:31, 04 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا التىن قورى بار جاڭا 5 كەن ورنى ەسەپكە قويىلدى

    استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا التىن قورى بار جاڭا 5 كەن ورنى ەسەپكە قويىلدى. وندا 97,8 توننا پايدالى قازبا بار. مەملەكەت باسشىسىنىڭ جەر قويناۋىن ءتيىمدى پايدالانۋ جونىندەگى تاپسىرماسىنا ساي، قازاقستاندا مينەرالدى شيكىزات بازاسىن كەڭەيتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ كەلەدى.

    Фото: Report

    بيىل جاڭا 41 اۋماقتا گەولوگيالىق بارلاۋ جۇرگىزۋگە بيۋدجەتتەن 7,6 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. ەسكە سالايىق، ەلدە جەر قويناۋىن پايدالانۋدىڭ ءبىرىڭعاي پلاتفورماسىن ىسكە قوسىلدى. جاڭا اقپاراتتىق جۇيە بارلاۋ جانە ءوندىرۋ قۇقىعىن الۋ پروتسەسىن اۆتوماتتاندىرادى. سونداي-اق وندا الەۋەتتى ينۆەستورلار ءۇشىن 66 مىڭنان استام گەولوگيالىق ەسەپ جۇكتەلگەن.

    24.kz

