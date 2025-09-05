قازاقستاندا اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ باسقارۋ جۇيەسى العاش رەت سىناقتان ءوتتى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىنداعى «سارى شاعان» پوليگونىندا اۋە قورعانىسى كۇشتەرىن سيفرلاندىرۋدىڭ ماڭىزدى كەزەڭىنە اينالعان «جاۋىنگەرلىك دوستاستىق-2025» تاكتيكالىق وقۋ-جاتتىعۋىنىڭ بەلسەندى فازاسى ءوتتى.
العاش رەت اۆتوماتتاندىرىلعان باسقارۋ جۇيەسى سىناقتان وتكىزىلىپ، ول جاۋىنگەرلىك جاعدايعا بارىنشا جاقىنداتىلعان ورتادا تيىمدىلىگىن كورسەتتى.
وقۋ-جاتتىعۋ بارىسىن قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ باس قولباسشىسى گەنەرال-مايور قايرات سادىقوۆ جانە قورعانىس ءمينيسترىنىڭ سيفرلاندىرۋ جونىندەگى ورىنباسارى دارحان احمەديەۆ باقىلادى.
مانيەۆرلەرگە اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس بولىمشەلەرى مەن شارتتى قارسىلاس ءرولىن اتقارعان اۋە كۇشتەرىنىڭ مايداندىق اۆياتسيا ەكيپاجدارى قاتىستى. اۋە نىساندارى انىقتالعان ساتتە اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس ەسەپ توپتارى جاپپاي سوققىلارعا تويتارىس بەرۋ ءۇشىن حاباردار ەتۋ جانە سوققى بەرۋ قۇرالدارىن قولدانۋ الگوريتمدەرىن پىسىقتادى.
- تاكتيكالىق وقۋ-جاتتىعۋ اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ دامۋىنا ماڭىزدى كەزەڭ بولدى. ءبىز العاش رەت اۆتوماتتاندىرىلعان باسقارۋ جۇيەسىن قولداندىق، ناتيجەلەرى كۇتكەننەن دە اسىپ ءتۇستى. سيفرلىق شەشىمدەر اقپارات الماسۋ جىلدامدىعىن ارتتىرىپ، ۇيلەسىمدىلىكتى ناقتىلاي ءتۇستى. بۇل اسكەردى باسقارۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە ىقپال ەتتى، - دەپ اتاپ ءوتتى اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس اسكەرى مامانى ءادىل سۇبەبايەۆ.
وقۋ-جاتتىعۋ سيفرلىق شەشىمدەردى جاۋىنگەرلىك تاجىريبەگە ەنگىزۋ بولىمشەلەردىڭ جاۋىنگەرلىك قابىلەتىن ارتتىرۋعا جانە ەل اۋە كەڭىستىگىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشاتىنىن راستادى.
بۇعان دەيىن اقتاۋدا قازاقستان اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ جەدەل-تاكتيكالىق وقۋ-جاتتىعۋى اياقتالعانىن جازعان ەدىك.