قازاقستاندا 50 مىڭ ا ق ش دوللارىنان اساتىن ۆاليۋتالىق وپەراتسيالار باقىلاۋعا الىنادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 50 مىڭ ا ق ش دوللارىنان جوعارى سوماعا جاسالاتىن ۆاليۋتالىق وپەراتسيالار بويىنشا دەرەكتەر مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارى مەن ۇلتتىق بانك اراسىندا الماسىپ وتىرادى.
اتاپ ايتقاندا قارجى مينيسترلىگى «مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارى مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق بانكىنىڭ ۆاليۋتالىق وپەراتسيالارى بويىنشا اقپارات پەن مالىمەتتەر بەرۋ جونىندەگى ءوزارا ءىس-قيمىل قاعيدالارىن بەلگىلەۋ تۋرالى» بۇيرىق جوباسىن ازىرلەدى.
- 50000 ا ق ش دوللارىنان اساتىن ۆاليۋتالىق وپەراتسيالار، سونىڭ ىشىندە تاۋارسىز مامىلەلەر، رەزيدەنت ەمەستەردىڭ تابىستارى جانە «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ قاتىسۋشىلارىنا قاتىستى وپەراتسيالار بويىنشا اقپارات الماسۋ ءتارتىبى كوزدەلگەن، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، جوبانىڭ ماقساتى ۇلتتىق بانك پەن مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارى اراسىنداعى اقپارات الماسۋدىڭ ءبىرىڭعاي تەتىگىن ەنگىزۋ.
- اتالعان باستاما مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارىنىڭ ءىرى ۆاليۋتالىق وپەراتسيالار جونىندەگى مالىمەتتەرگە دەر كەزىندە قول جەتكىزۋىن قامتاماسىز ەتەدى، كاپيتالدىڭ زاڭسىز شىعارىلۋىن بولدىرماۋعا جانە جالعان مامىلەلەردىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
قۇجات «اشىق ن ق ا» پورتالىندا 28 -قازانعا دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلدى.
ايتا كەتەيىك، ق ر ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ باعامى قازاقستانداعى ەڭ باستى قارجى تەتىگى ەمەس ەكەنىن ايتقان بولاتىن.
اۆتور
تاستان تويانوۆ