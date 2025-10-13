ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:08, 13 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا 50 مىڭ ا ق ش دوللارىنان اساتىن ۆاليۋتالىق وپەراتسيالار باقىلاۋعا الىنادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 50 مىڭ ا ق ش دوللارىنان جوعارى سوماعا جاسالاتىن ۆاليۋتالىق وپەراتسيالار بويىنشا دەرەكتەر مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارى مەن ۇلتتىق بانك اراسىندا الماسىپ وتىرادى.

    доллар
    Фото: freepik.com

    اتاپ ايتقاندا قارجى مينيسترلىگى «مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارى مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق بانكىنىڭ ۆاليۋتالىق وپەراتسيالارى بويىنشا اقپارات پەن مالىمەتتەر بەرۋ جونىندەگى ءوزارا ءىس-قيمىل قاعيدالارىن بەلگىلەۋ تۋرالى» بۇيرىق جوباسىن ازىرلەدى.

    - 50000 ا ق ش دوللارىنان اساتىن ۆاليۋتالىق وپەراتسيالار، سونىڭ ىشىندە تاۋارسىز مامىلەلەر، رەزيدەنت ەمەستەردىڭ تابىستارى جانە «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ قاتىسۋشىلارىنا قاتىستى وپەراتسيالار بويىنشا اقپارات الماسۋ ءتارتىبى كوزدەلگەن، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

    ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، جوبانىڭ ماقساتى ۇلتتىق بانك پەن مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارى اراسىنداعى اقپارات الماسۋدىڭ ءبىرىڭعاي تەتىگىن ەنگىزۋ.

    - اتالعان باستاما مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارىنىڭ ءىرى ۆاليۋتالىق وپەراتسيالار جونىندەگى مالىمەتتەرگە دەر كەزىندە قول جەتكىزۋىن قامتاماسىز ەتەدى، كاپيتالدىڭ زاڭسىز شىعارىلۋىن بولدىرماۋعا جانە جالعان مامىلەلەردىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.

    قۇجات «اشىق ن ق ا» پورتالىندا 28 -قازانعا دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلدى.

    ايتا كەتەيىك، ق ر ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ باعامى قازاقستانداعى ەڭ باستى قارجى تەتىگى ەمەس ەكەنىن ايتقان بولاتىن.

    اۆتور

    تاستان تويانوۆ

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
