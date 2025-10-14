قازاقستاندا 45 مىڭ ازاماتتىڭ 180 ميلليارد تەڭگە قارىزى كەشىرىلدى
استانا. KAZINFORM - قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ جەكە تۇلعالار بانكروتتىعى بويىنشا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەردى.
- قازىرگى تاڭدا 45200 ادام بانكروت دەپ تانىلدى. ولاردىڭ قارىز سوماسى 180 ميلليارد تەڭگە بولاتىن. سونىڭ بارلىعى كەشىرىلدى دەۋگە بولادى. سونىڭ ىشىندە 13 مىڭنان استام ادام - بەس جىلدان استام تولەم جاساي الماعان ازاماتتار، كوپتەن قارىز بولعاندار. قوسىمشا ايتا كەتسەك، 2,5 مىڭ ازامات - الەۋمەتتىك تىركەۋدە تۇرعان، جاعدايى قيىن جانۇيالار. سولاردىڭ قارىزى كەشىرىلدى. وسى زاڭ اياسىندا جەكە تۇلعالاردىڭ جالپى سوماسى 180 ميلليارد تەڭگە جەكە مىندەتتەمەلەرىن شەشتىك. زاڭ جاقسى جۇمىس ىستەپ جاتىر. قانداي دا ءبىر ادامي فاكتورلار بۇعان اسەر ەتپەيدى. سوتتان تىس بانكروتتىق پروتسەستەرى اۆتوماتتاندىرىلعان، - دەدى ە. ءبىرجانوۆ ۇكىمەت ۇيىندە وتكەن بريفينگتە.
زاڭ بويىنشا، سوتتان تىس بانكروتتىققا ارىز بەرۋشىنىڭ اتىندا ەشبىر مۇلىك بولماۋى كەرەك، قارىزى كوپتەن تولەنبەگەن، تولەي الماعان جاعدايلار عانا قاراستىرىلادى.
- ال قازىر تالاپ قويىپ، ارىز جازعانداردىڭ كوبىندە جەكە اۆتوكولىگى مەن پاتەرى بار. ول ازاماتتار بانكروت دەپ تانىلمايدى، - دەپ ءتۇسىندىردى قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە 2023 -جىلى 3- ناۋرىزدان بانكروتتىققا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالادى.
بيىلعى مامىر ايىندا سوتتان تىس بانكروتتىق ءراسىمىن قولدانۋ جەڭىلدەتىلدى.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى