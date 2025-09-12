قازاقستاندا 1700 ك م- دەن استام تەمىرجول سالىنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەلدىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن ارتتىرۋ جانە كولىك جەلىسىن قالىپتاستىرۋ ماقساتىندا ەلدە اۋقىمدى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار جۇزەگە اسىرلىپ جاتىر.
2027 -جىلعا دەيىن 1700 ك م- دەن استام جاڭا تەمىرجول جەلىلەرى سالىنادى:
• دوستىق - مويىنتى - 836 ك م (2022- 2025)
• الماتى اينالما جولى - 75 ك م (2024- 2025)
• داربازا - ماقتاارال - 152 ك م (2024- 2026)
• باقتى - اياگوز - 295 كم (2025- 2027)
• قىزىلجار - مويىنتى - 329 ك م (2025- 2026)
- دوستىق- مويىنتى ۋچاسكەسىندەگى ەكىنشى جولداردىڭ قۇرىلىسى جانە الماتى اينالما جولى بيىل اياقتالادى، - دەپ حابارلادى «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسى» ا ق- نىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- جاڭا جەلىلەردىڭ ىسكە قوسىلۋى ترانزيت پەن جۇك ەكسپورتىن ارتتىرۋعا، وڭىرلەردىڭ دامۋىنا، جاڭا جۇمىس ورىندارىنىڭ اشىلۋىنا، ەۋرازيانىڭ كولىك حابى رەتىندە قازاقستاننىڭ پوزيتسياسىن نىعايتۋعا ىقپال ەتەدى، - دەگەن ءۇمىت بار.
تەمىرجول سالاسىندا ۇزىندىعى 1,3 مىڭ شاقىرىمنان استام 4 جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.