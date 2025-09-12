ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:44, 12 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا 1700 ك م- دەن استام تەمىرجول سالىنىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - ەلدىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن ارتتىرۋ جانە كولىك جەلىسىن قالىپتاستىرۋ ماقساتىندا ەلدە اۋقىمدى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار جۇزەگە اسىرلىپ جاتىر.

    Қазақстанда 1700 км-ден астам теміржол салынып жатыр
    Фото: "ҚТЖ" ҰК

    2027 -جىلعا دەيىن 1700 ك م- دەن استام جاڭا تەمىرجول جەلىلەرى سالىنادى:

    • دوستىق - مويىنتى - 836 ك م (2022- 2025)

    • الماتى اينالما جولى - 75 ك م (2024- 2025)

    • داربازا - ماقتاارال - 152 ك م (2024- 2026)

    • باقتى - اياگوز - 295 كم (2025- 2027)

    • قىزىلجار - مويىنتى - 329 ك م (2025- 2026)

    - دوستىق- مويىنتى ۋچاسكەسىندەگى ەكىنشى جولداردىڭ قۇرىلىسى جانە الماتى اينالما جولى بيىل اياقتالادى، - دەپ حابارلادى «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسى» ا ق- نىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    - جاڭا جەلىلەردىڭ ىسكە قوسىلۋى ترانزيت پەن جۇك ەكسپورتىن ارتتىرۋعا، وڭىرلەردىڭ دامۋىنا، جاڭا جۇمىس ورىندارىنىڭ اشىلۋىنا، ەۋرازيانىڭ كولىك حابى رەتىندە قازاقستاننىڭ پوزيتسياسىن نىعايتۋعا ىقپال ەتەدى، - دەگەن ءۇمىت بار.

    تەمىرجول سالاسىندا ۇزىندىعى 1,3 مىڭ شاقىرىمنان استام 4 جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.

    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
