قازاقستانعا تارتىلعان تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيا كولەمى 10,1 ميلليارد دوللاردى قۇرادى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ جولداۋىندا بەرىلگەن ەكونوميكاعا ينۆەستيتسيا تارتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەس وتكىزدى.
وندا مينيسترلىكتەر مەن اكىمدىكتەردىڭ وڭىرلەردەگى ينۆەستيتسيا كولەمىن جانە ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە قوسۋ قارقىنىن ۇدەتە ءتۇسۋ جۇمىستارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا نازار اۋدارىلدى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين مەن سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى الىبەك قۋانتىروۆتىڭ، وبلىس اكىمدەرىنىڭ، سونداي-اق ق ر باس پروكۋرورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جاندوس ومىراليەۆتىڭ باياندامالارى تىڭدالدى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2029 -جىلعا دەيىن ەل ەكونوميكاسىنا $150 ميلليارد شەتەلدىك ينۆەستيتسيا تارتۋ تۋرالى قويعان مىندەتىنە نازار اۋداردى.
ق ر ۇ ە م دەرەكتەرى بويىنشا بيىلعى 9 ايدا نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيانىڭ (ن ك ي) جالپى كولەمى 13,8 تريلليون تەڭگەنى قۇراعان، بۇل 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 13,%5- عا ارتىق. ەڭ ۇلكەن ءوسىم ەنەرگەتيكا، وڭدەۋ ونەركاسىبى، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە كولىك سالالارىندا تىركەلدى. قاراجاتتىڭ نەگىزگى كولەمى جىلجىمايتىن مۇلىك، كولىك جانە تاۋ- كەن سالاسىنا قۇيىلعان. وڭىرلەر اراسىندا استانا قالاسى، تۇركىستان وبلىسى نەگىزگى كاپيتالعا ينۆەستيتسيا تارتۋ بويىنشا جوسپارلى كورسەتكىشتەرگە قول جەتكىزۋدە كوش باستاپ تۇر. ال قاراعاندى، اتىراۋ، ۇلىتاۋ، اباي، تاعى باسقا دا وبلىستار بەلگىلەنگەن مەجەدەن ارتتا قالىپ وتىر.
2025 -جىلعى قازانداعى جاعداي بويىنشا ءبىرىڭعاي ۇلتتىق پۋلدىڭ شەڭبەرىندە ەلىمىزدە 185 ينۆەستيتسيالىق جوبا جۇزەگە اسىرىلعان، جىل سوڭىنا دەيىن تاعى 268- ءىن (2024 -جىلى - 230 ينۆەستيتسيالىق جوبا) ىسكە قوسۋ جوسپارلانۋدا.
جالپى تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيالار (ت ش ي) كولەمى $10,1 ميلليارتى قۇرادى. وڭدەۋ ونەركاسىبى، قارجى سەكتورى، كولىك، بايلانىس جانە ەنەرگەتيكا سالالارىنا قاراجات بەلسەندى تارتىلۋدا. سولتۇستىك قازاقستان، اقمولا جانە تۇركىستان وبلىستارى، سونداي-اق استانا قالاسى ت ش ي بويىنشا ماقساتتى كورسەتكىشكە قول جەتكىزۋدە كوش باستاسا، ونىڭ قاتارىندا پاۆلودار، قاراعاندى، اتىراۋ، اقتوبە، الماتى، شىعىس قازاقستان جانە اباي وبلىستارى بار. پرەمەر-مينيستر ن ك ي تارتۋ جونىندەگى جىلدىق جوسپار %52,7- عا ورىندالعانىن، ال ت ش ي بويىنشا بۇل جارتىسىنان از ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ولجاس بەكتەنوۆ قارقىننىڭ باسەڭدەۋى كوبىنەسە مەملەكەتتىك ورگاندار تاراپىنان جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ مەرزىمدەرىن كەشىكتىرۋ، باسى ارتىق بيۋروكراتيالىق راسىمدەر تۇرىندەگى كەمشىلىكتەرمەن بايلانىستى ەكەنىن باسا ايتتى.
اتىراۋ وبلىسىندا نەگىزگى كاپيتالعا ينۆەستيتسيالار جونىندەگى جوسپاردىڭ ورىندالۋى %42,8- دى قۇرادى. ۇلىتاۋ وبلىسىندا ءىرى كومپانيالارعا تاۋەلدىلىك ساقتالۋدا - ن ك ي بويىنشا %61,5- دى قۇراپ وتىر. وندا ورتا كاسىپورىندارمەن جۇمىستى كۇشەيتۋ تاپسىرىلدى. اباي وبلىسىندا كورسەتكىش نكي بويىنشا %70,4 جانە ت ش ي بويىنشا - %26,2. جابدىقتاردى جەتكىزىپ بەرۋدەگى كەشىكتىرىلۋگە بايلانىستى مىس بالقىتۋ زاۋىتى، كۇنباعىس مايىن تازارتۋ سەحى سياقتى ءبىرقاتار ونەركاسىپتىك جوبانى جۇزەگە اسىرۋدا تۇيتكىلدى ماسەلەلەر تۋىنداۋدا.
«اكىمدەر مەن مينيسترلەر ينۆەستيتسيا تارتۋ ماسەلەلەرىمەن كۇن سايىن تىكەلەي اينالىسۋى ءتيىس. بۇل ەڭ ماڭىزدى ماسەلە. ينۆەستيتسيا بولماسا، ەكونوميكادا ەشقانداي دامۋ بولمايدى. ارتتا قالعان وڭىرلەردىڭ اكىمدەرىنە ينۆەستيتسيالار بويىنشا نىسانالى كورسەتكىشتەرگە قول جەتكىزبەگەنى ءۇشىن ءوز ورىنباسارلارىن تارتىپتىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋدى تاپسىرامىن»، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
جيىن بارىسىندا ينۆەستورلاردى سۇيەمەلدەۋ جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ شارالارى دا قارالدى. ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ۋاقتىلى ىسكە قوسۋ ءۇشىن ينفراقۇرىلىم سالۋ ماسەلەلەرىنە كوڭىل ءبولىندى.
سونداي-اق ينۆەستورلار قۇقىقتارىن قورعاۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى. ينۆەستيتسيالىق شتاب پەن ق ر باس پروكۋراتۋراسىنىڭ بىرلەسكەن جۇمىسى اياسىندا جەرگىلىكتى جەرلەردە اكىمشىلىك كەدەرگىلەر جەدەل جويىلۋدا.
تىزىلىمگە ەنگىزىلگەن ينۆەستورلارعا قاتىستى «پروكۋرورلىق سۇزگىنى» ەنگىزۋ 380 زاڭسىز تەكسەرۋ مەن 450 اكىمشىلىك ءوندىرىستىڭ جانە ەكى 200-گە جۋىق شەكتەۋ شاراسىنىڭ جولىن كەسۋگە مۇمكىندىك بەردى. ەل ەكونوميكاسىنا قوسقان ۇلەسى شامامەن 19 تريلليون تەڭگەنى قۇرايتىن 1800 ينۆەستورعا كومەك كورسەتىلدى.
كەڭەس قورىتىندىسى بويىنشا پرەمەر- مينيستر مەملەكەتتىك ورگاندار باسشىلارى مەن اكىمدەرگە ينۆەستيتسيا تارتۋ، ينۆەستورلار ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋ جۇمىستارىن جانداندىرۋدى، سونداي- اق جوبالاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىن قاداعالاۋدى كۇشەيتۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان ۇكىمەتى فينليانديا ينۆەستورلارىنا جان- جاقتى قولداۋ كورسەتەدى.