قازاقستان ىشىندەگى اۋە رەيستەرىنىڭ سانى ارتادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلى قازاقستاننىڭ ىشىندەگى اۋە رەيستەرىنىڭ سانى ارتادى. بۇل تۋرالى پارلامەنت ءماجىلىسى جانىنداعى قوعامدىق پالاتا وتىرىسىندا كولىك مينيسترلىگى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سالتانات تومپيەۆا ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا بيىل زايسان، كاتونقاراعاي، كەندىرلى اۋەجايلارىنىڭ قۇرىلىسىن اياقتاۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. سونىمەن قاتار ارقالىق اۋەجايىن قالپىنا كەلتىرۋ جۇزەگە اسادى. وسى ورايدا اۋقىمدى قۇرىلىستىڭ اياقتالاتىنىن ەسكەرە وتىرىپ، ىشكى رەيستەر جەلىسىن كەڭەيتۋ جوسپاردا بار، - دەدى س. تومپييەۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، وسى باعىتتا الداعى بىرنەشە جىلعا سۋبسيديا ءبولۋ قاجەت بولادى. سوندىقتان ءتيىستى قولداۋ الۋ ءۇشىن ۆەدومستۆو ءوز ۇسىنىستارىن جاريالايدى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن كولىك ۆيتسە- ءمينيسترى تالعات لاستايەۆ 2026 -جىلى پايدالانۋعا بەرىلەتىن زايسان، كاتونقاراعاي، كەندىرلى اۋەجايلارىنا بيلەت قۇنىنىڭ ورتاشا باعاسى 20 مىڭنىڭ شاماسىندا بولاتىنىن ايتقانىن جازعان ەدىك.