قازاقستان-ومان ارىپتەستىگى: ەنەرگەتيكا، لوگيستيكا جانە سيفرلىق سالالارعا باسىمدىق بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلگەن پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ەكونوميكالىق ماسەلەلەر جونىندەگى ورىنباسارى زيازين بەن حايسام ءال سايدپەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
جيىندا جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتار شەڭبەرىندە ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا قاتىستى ماسەلەلەر تالقىلاندى.
- مەملەكەت باسشىمىز قاسىم-جومارت توقايەۆ جوعارى مارتەبەلى سۇلتاننىڭ استاناعا العاشقى رەسمي ساپارىنا ايرىقشا ءمان بەرەدى. ومان سۇلتاندىعى — قازاقستاننىڭ تاياۋ شىعىستاعى جانە بۇكىل اراب الەمىندەگى سەنىمدى سەرىكتەسى. قازاقستان ۇكىمەتى ومانمەن ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى بەلسەندى دامىتۋ، ەكىجاقتى قارىم- قاتىناستاردى نىعايتۋ، ينۆەستيتسيالىق بايلانىستاردى كەڭەيتۋ جانە بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋعا دايىن، — دەپ اتاپ ءوتتى قازاقستان پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ.
كەزدەسۋدە ەنەرگەتيكا، كولىك- لوگيستيكا، تاۋ-كەن ءوندىرۋ، مەتاللۋرگيا، سيفرلىق سالالار، ا و ك، تۋريزم جانە ت. ب. سالالارداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋگە نازار اۋدارىلدى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ قولىنان «دوستىق» وردەنىن الۋ مەن ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە بولدى. ومان سۇلتاندىعى مەن قازاقستان اراسىندا بەرىك ارىپتەستىك بايلانىستار ورناعان، ءبىز ولاردى ودان ءارى نىعايتۋعا جانە دامىتۋعا دايىنبىز. قازىردىڭ وزىندە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىق جولعا قويىلعان سالالار بار. ءبىز سونداي-اق ەنەرگەتيكا، جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى، تەحنولوگيالار، قارجى سەكتورى سياقتى جانە باسقا دا باعىتتارعا باسىمدىق بەرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى ومان سۇلتاندىعى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ەكونوميكالىق ماسەلەلەر جونىندەگى ورىنباسارى زيازين بەن حايسام ءال سايد.
قازاقستان مەن وماننىڭ بىرلەسكەن پورتفەلىندە قۇنى $3 ميللياردتى قۇرايتىن 5 ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبا، ونىڭ ىشىندە ەنەرگەتيكا جانە تەمىرجول تاسىمالى سالالارىندا $1,1 ميلليارد بولاتىن 2 جوبا ىسكە قوسىلدى. قازىر كەندى قايتا وڭدەۋ سالاسىنداعى جوبالار جۇزەگە اسىرىلۋ ساتىسىندا.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا تاراپتار ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋ ماقساتىندا كۇش-جىگەر بىرىكتىرۋگە مۇددەلى ەكەندەرىن جەتكىزدى. اتاپ ايتقاندا، كاسىپورىنداردى جاڭعىرتۋ مەن تەحنولوگيالىق دامىتۋعا باسا نازار اۋدارا وتىرىپ، تاۋ-كەن ءوندىرۋ جانە مۇناي-گاز سالاسىندا بىرلەسكەن باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋ جونىندەگى جوسپارعا نازار اۋدارىلدى.
قازاقستاننىڭ ورتا ءدالىزدىڭ ترانزيتتىك- كولىكتىك الەۋەتىن دامىتۋ بويىنشا جۇرگىزىپ جاتقان جۇمىستارىن ەسكەرە وتىرىپ، لوگيستيكا سالاسىنداعى ءتۇيىسۋ نۇكتەلەرى بەلگىلەندى. ەكى مەملەكەتتىڭ ەكونوميكاسى مەن ءوزارا ساۋدانىڭ دامۋىنا وڭدەۋ كاسىپورىندارىن قۇرۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى تەحنولوگيالارمەن الماسۋ جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن جەتكىزۋ تۋرالى ۇزاق مەرزىمدى كەلىسىمدەر جاساسۋ جونىندەگى بىرلەسكەن شارالار دا ىقپال ەتەدى.
GovTech جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا باسىمدىق بەرىلىپ وتىرعان سيفرلىق سالا پەرسپەكتيۆالى باعىتاردىڭ ءبىرى بولىپ تانىلىپ وتىر.
ەكوتۋريزمدى، قوناق ءۇي جانە سەرۆيستىك بيزنەستى دامىتۋدا، مادەني جانە تابيعي كورىكتى جەرلەردى ناسيحاتتاۋدا تاجىريبە الماسۋدىڭ ماڭىزدىلىعى اتاپ ءوتىلدى.
تاراپتار قازاقستان مەن ومان اراسىنداعى بارلىق باسىم باعىتتار بويىنشا ىنتىماقتاستىق پەن ارىپتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا بەيىلدىلىگىن راستادى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان پرەمەر- ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ پەن ومان سۇلتاندىعى پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ەكونوميكالىق ماسەلەلەر جونىندەگى ورىنباسارى زيازين بەن حايسام ءال سايدتىڭ قاتىسۋىمەن «سامۇرىق-قازىنا» ا ق مەن Oman Investment Authority اراسىندا ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى شارتتارى (Heads of Terms) تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى.
قۇجات بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق پلاتفورمانى قالىپتاستىرۋ، جاڭا قازاق- ومان كاسىپورىندارىن، ينۆەستيتسيالىق قورلارىن جانە باسىمدىق نەگىزدە بىرلەسىپ ينۆەستيتسيالاۋدىڭ وزگە دە تەتىكتەرىن ىسكە قوسۋ ءۇشىن ينستيتۋتسيونالدىق نەگىز قالايدى.
كەلىسىم ونەركاسىپ، ەنەرگەتيكا، دەنساۋلىق ساقتاۋ، لوگيستيكا، تاۋ- كەن ءوندىرۋ سالاسىن جانە تاعى دا باسقا قوسا العاندا، ەكونوميكانىڭ باسىم سەكتورلارىندا جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدى كوزدەيدى. ينۆەستيتسيالاردى قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن ومان سۇلتاندىعىنىڭ اۋماقتارىنداعى قولدانىستاعى اكتيۆتەرگە دە، جاڭا جوبالارعا دا باعىتتاۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ولجاس بەكتەنوۆ الماتى تاۋ كلاستەرى مەن Almaty Superski جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋدى جەدەلدەتۋدى تاپسىردى.