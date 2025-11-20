قازاقستان-تۇركيا اسكەري ىنتىماقتاستىعى ارتا ءتۇستى
استانا. قازاقپارات - ەلىمىزدىڭ قورعانىس ءمينيسترى داۋرەن قوسانوۆ تۇركياعا باردى. رەسمي ساپار اياسىندا سول ەلدىڭ ۇلتتىق قورعانىس ءمينيسترى ياشار گۇلەرمەن كەزدەسىپ، ەكىجاقتى ارىپتەستىكتىڭ قازىرگى احۋالى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى.
ايتا كەتەيىك، ەكى ەلدىڭ قورعانىس ۆەدومستۆولارى اراسىنداعى اسكەري عىلىم، ءبىلىم، جاۋىنگەرلىك دايارلىق جانە اسكەري-تەحنيكالىق سالالارداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدار، اسكەري ىنتىماقتاستىق تۋرالى ەكىجاقتى كەلىسىم نەگىزىندە جۇزەگە اسىپ كەلەدى. قازاقستان قورعانىس ءمينيسترى تۇركيا قارۋلى كۇشتەرى باس شتابىنىڭ باستىعىمەن دە كەزدەستى. سونداي-اق اسكەري نىساندار مەن وقۋ مەكەمەلەرىن، قورعانىس- ونەركاسىپ كەشەنى كاسىپورىندارىن ارالادى. ساپار بارىسىندا «انىت قابىر» مەموريالدىق كەشەنىندەگى مۇستافا كەمال اتاتۇرىك ەسكەرتكىشىنە گۇل قويىلدى.
24.kz