ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:55, 20 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستان-تۇركيا اسكەري ىنتىماقتاستىعى ارتا ءتۇستى

    استانا. قازاقپارات - ەلىمىزدىڭ قورعانىس ءمينيسترى داۋرەن قوسانوۆ تۇركياعا باردى. رەسمي ساپار اياسىندا سول ەلدىڭ ۇلتتىق قورعانىس ءمينيسترى ياشار گۇلەرمەن كەزدەسىپ، ەكىجاقتى ارىپتەستىكتىڭ قازىرگى احۋالى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى.

    Қазақстанның Қорғаныс министрі Түркияға ресми сапармен барды
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    ايتا كەتەيىك، ەكى ەلدىڭ قورعانىس ۆەدومستۆولارى اراسىنداعى اسكەري عىلىم، ءبىلىم، جاۋىنگەرلىك دايارلىق جانە اسكەري-تەحنيكالىق سالالارداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدار، اسكەري ىنتىماقتاستىق تۋرالى ەكىجاقتى كەلىسىم نەگىزىندە جۇزەگە اسىپ كەلەدى. قازاقستان قورعانىس ءمينيسترى تۇركيا قارۋلى كۇشتەرى باس شتابىنىڭ باستىعىمەن دە كەزدەستى. سونداي-اق اسكەري نىساندار مەن وقۋ مەكەمەلەرىن، قورعانىس- ونەركاسىپ كەشەنى كاسىپورىندارىن ارالادى. ساپار بارىسىندا «انىت قابىر» مەموريالدىق كەشەنىندەگى مۇستافا كەمال اتاتۇرىك ەسكەرتكىشىنە گۇل قويىلدى.

    Қазақстанның Қорғаныс министрі Түркияға ресми сапармен барды
    Фото: Қорғаныс министрлігі
    Қазақстанның Қорғаныс министрі Түркияға ресми сапармен барды
    Фото: Қорғаныс министрлігі
    Қазақстанның Қорғаныс министрі Түркияға ресми сапармен барды
    Фото: Қорғаныс министрлігі
    Қазақстанның Қорғаныс министрі Түркияға ресми сапармен барды
    Фото: Қорғаныс министрлігі

     

    24.kz 

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار