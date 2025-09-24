قازاقستان تەمىرجولى 70-جىلدارى شىعارىلعان لوكوموتيۆتەردەن ارىلماقشى
استانا. KAZINFORM - «قازاقستان تەمىرجولى» ۇلتتىق كومپانياسى وتكەن عاسىردىڭ 70-80 -جىلدارىندا شىعارىلعان لوكوموتيۆ پاركىنىڭ ەسكى سەريالارىن جويۋدى جوسپارلاپ وتىر. كومپانيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى Kazinform ساۋالىنا جولداعان جاۋاپتا وسىنداي مالىمەت بەردى.
- پارك ەسكىرىپ بارا جاتقانىن جانە جۇك پاركىن جاڭارتۋ قاجەتتىلىگى بار ەكەنىن، سونداي-اق ترانزيتتىك ترافيكتىڭ ۇلعايۋىن ەسكەرە وتىرىپ، وتكەن عاسىردىڭ 70-80 -جىلدارىندا شىعارىلعان لوكوموتيۆ پاركىنىڭ ەسكى سەريالارىن جويۋ جوسپارى بار، - دەپ جازىلعان جاۋاپتا.
بۇل جەردە اڭگىمە امەريكالىق Wabtec كومپانياسىمەن اراداعى جالپى سوماسى 4,2 ميلليارد دوللار بولاتىن كەلىسىم تۋرالى بولىپ وتىر.
وسى كەلىسىم اياسىندا Wabtec كومپانياسى 2036 -جىلعا دەيىن ق ت ج بالانسىنا جىل سايىن 30 لوكوموتيۆ بەرىپ وتىرۋعا مىندەتتەلگەن.
- لوكوموتيۆتەردى جەتكىزۋ جونىندەگى 2026 -جىلعا دەيىنگى قولدانىستاعى شارتقا بايلانىستى 300 بىرلىك كولەمىندە لوكوموتيۆتەردى جەتكىزۋدىڭ جاڭا شارتى 2027 -جىلدان 2036 -جىلعا دەيىنگى كەزەڭدە جىلىنا ورتا ەسەپپەن 30 بىرلىككە جوسپارلانعان. ولارعا «استانا ديزەل سەرۆيس» زاۋىتىندا وندىرىلەتىن ديزەلدى قوزعالتقىشتار ورناتىلادى. جاڭا لوكوموتيۆتەردە تارتقىش ەلەكتر قوزعالتقىشتارىنىڭ جاڭا تۇرلەرى، گەنەراتوردىڭ جاڭا ءتۇرى، ديزەلدى ۇنەمدەيتىن سالقىنداتۋ جۇيەسى قولدانىلادى، - دەلىنگەن رەسمي مالىمەتتە.
ТЭ33АТ سەريالى لوكوموتيۆتەردە اۋا باپتاعىش، توڭازىتقىش، ميكروتولقىندى پەش، بيو دارەتحانا ورناتىلادى.
ەسكە سالساق، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ نيۋ-يورك قالاسىنا رەسمي ساپارى اياسىندا ا ق ش ساۋدا ءمينيسترى گوۆارد لاتنيكتىڭ قاتىسۋىمەن امەريكالىق Wabtec كومپانياسىمەن جالپى سوماسى 4,2 ميلليارد دوللار بولاتىن كەلىسىمگە قول قويۋ ءراسىمى وتكەن ەدى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي