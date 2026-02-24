قازاقستان ەۋروپاعا قوي مەن جىلقى ەتىن قاشان ەكسپورتتايدى - مينيستر
استانا. KAZINFORM - ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە قازاقستاننىڭ ەۋروپا نارىعىنا اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن شىعارۋ جوسپارى تۋرالى حابارلادى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان ەۋروپا نارىعىنا بال ەكسپورتتاۋ ماسەلەسىن شەشتى. ونىڭ ايتۋىنشا، ەندى قوي مەن جىلقى ەتىن ەۋروپاعا شىعارۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر.
- ەۋروپادان ماماندار كەلىپ، ەت كومبيناتتارىن قارايدى، تەكسەرەدى. ساۋالناما حاتتارىن تولتىرامىز. ەسكەرتۋى بولسا، قايتا تولتىرامىز. مۇمكىن وسى ماسەلەلەر جارتى جىلدىڭ ىشىندە رەتتەلەدى، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەت ەكسپورتى بال سياقتى وڭاي شەشىلمەيدى. ەۋروپا ەلدەرى قاتاڭ ۆەتەرينارلىق جانە سانيتارلىق تالاپ قويادى. سوندىقتان ەۋروپالىق ينسپەكتورلار قازاقستانعا ارنايى كەلىپ، ەت كومبيناتتارىن ارالاپ، ءوندىرىس ستاندارتتارىن تەكسەرەدى. بارلىق تالاپ ورىندالعان جاعدايدا عانا قازاقستاندىق ەت ونىمدەرى ەۋروپا نارىعىنا جولدانادى.
بۇعان دەيىن مينيستر سيىر ەتى ەكسپورتىنا قويىلعان شەكتەۋدىڭ جەڭىلدەۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان ەدى.
اۆتور
ۆەنەرا جولامان قىزى