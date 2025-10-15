قازاقستان قىتايعا شوشقا ەتىن ەكسپورتتايدى
استانا. KAZINFORM - شاڭحاي قالاسىندا (ق ح ر) ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مەن ق ح ر باس كەدەن باسقارماسى قازاقستاننان قىتايعا ەكسپورتتالاتىن شوشقا ەتىنە قويىلاتىن ينسپەكسيا، كارانتين جانە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن رەتتەيتىن حاتتاماعا قول قويدى.
بۇل - ماڭىزدى قادام، سەبەبى بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ شوشقا ەتى قىتاي نارىعىنا جەتكىزىلمەگەن، جانە بىردە-ءبىر قازاقستاندىق كاسىپورىن ق ح ر-عا شوشقا ەتىن ەكسپورتتاۋعا رۇقسات الماعان ەدى. حاتتاما شوشقا ەتىن جەتكىزۋدىڭ جاڭا مۇمكىندىكتەرىن اشادى، ياعني، تەك مۇزداتىلعان جانە سالقىنداتىلعان ەت قانا ەمەس، سونىمەن قاتار سۋبونىمدەر مەن تەرميالىق وڭدەلگەن ونىمدەر دە قامتىلاتىن بولادى. قۇجاتقا قول قويۋ ەكىجاقتى ساۋدا قاتىناستارىن دامىتۋدىڭ جاڭا بەلەسىن اشىپ، قازاقستاننىڭ شوشقا شارۋاشىلىعى مەن قايتا وڭدەۋ ونەركاسىبىن نىعايتۋعا ىقپال ەتپەك.
ەكسپورت كولەمىنىڭ ۇلعايۋى كاسىپورىنداردىڭ وندىرىستىك قۋاتىن ارتتىرۋعا جانە اۋىلدىق وڭىرلەردىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرەدى.
- بۇل حاتتاما - قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ەكونوميكالىق جانە ساۋدا بايلانىستارىن دامىتۋ، سونداي-اق قازاقستاندىق اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن حالىقارالىق نارىقتاردا كەڭىنەن تانىتۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام، - دەپ اتاپ ءوتتى اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ.
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مەن قحر باس كەدەن باسقارماسى ءونىمنىڭ ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى جوعارى حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەستىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا ۋاعدالاستى. اسىرەسە، ينسپەكتسيا جانە كارانتين ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلاتىن بولادى.
ايتا كەتەلىك ب ۇ ۇ ازىق- تۇلىك جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ۇيىمىندا «قازاقستان» بولمەسى اشىلدى.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا