قازاقستان- قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسى: 70 تەن اسا كوممەرسيالىق قۇجاتقا قول قويىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان- قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جالپى قۇنى 15 ميلليارد دوللاردان اساتىن 70 تەن اسا كوممەرسيالىق قۇجاتقا قول قويىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جانە ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ ءبىرىنشى ۆيتسە- پرەمەرى، ق ك پ وك ساياسي بيۋروسى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ مۇشەسى دين سيۋەسياننىڭ قاتىسۋىمەن قازاق-قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ 8- وتىرىسى ءوتتى.
پرەزيدەنت قازاق-قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ءسوز سويلەپ، ەلىمىزدىڭ ينۆەستيتسيالىق الەۋەتىن تانىستىردى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە قازاقستان تاۋ- كەن مەتاللۋرگياسى كەشەنىن دامىتۋ ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى بار ءبىرقاتار جوبانى جۇزەگە اسىرىپ جاتىر.
قازاقستان ارقىلى وتەتىن قىتاي-ەۋروپا ترانزيت ءدالىزىنىڭ جۇك وتكىزۋ مۇمكىندىگى 5 ەسە ارتادى.
قازاقستان Sinopec كومپانياسىمەن بىرلەسىپ اتىراۋ وبلىسىندا پوليەتيلەن شىعاراتىن زاۋىت سالىپ جاتىر.
قىتاي قازاقستان ەكونوميكاسىنا 27 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالدى.