ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:41, 02 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قازاقستان- قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسى: 70 تەن اسا كوممەرسيالىق قۇجاتقا قول قويىلدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان- قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جالپى قۇنى 15 ميلليارد دوللاردان اساتىن 70 تەن اسا كوممەرسيالىق قۇجاتقا قول قويىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Қазақстан-Қытай Іскерлік кеңесі: 70-тен аса коммерциялық құжатқа қол қойылды
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جانە ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ ءبىرىنشى ۆيتسە- پرەمەرى، ق ك پ وك ساياسي بيۋروسى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ مۇشەسى دين سيۋەسياننىڭ قاتىسۋىمەن قازاق-قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ 8- وتىرىسى ءوتتى.

    پرەزيدەنت قازاق-قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ءسوز سويلەپ، ەلىمىزدىڭ ينۆەستيتسيالىق الەۋەتىن تانىستىردى.

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە قازاقستان تاۋ- كەن مەتاللۋرگياسى كەشەنىن دامىتۋ ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى بار ءبىرقاتار جوبانى جۇزەگە اسىرىپ جاتىر.

    قازاقستان ارقىلى وتەتىن قىتاي-ەۋروپا ترانزيت ءدالىزىنىڭ جۇك وتكىزۋ مۇمكىندىگى 5 ەسە ارتادى.

    قازاقستان Sinopec كومپانياسىمەن بىرلەسىپ اتىراۋ وبلىسىندا پوليەتيلەن شىعاراتىن زاۋىت سالىپ جاتىر.

    قىتاي قازاقستان ەكونوميكاسىنا 27 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالدى.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار