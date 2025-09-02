قازاقستان Sinopec كومپانياسىمەن بىرلەسىپ اتىراۋ وبلىسىندا پوليەتيلەن شىعاراتىن زاۋىت سالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ اتوم ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋ ماسەلەسى ق ح ر توراعاسىمەن كەزدەسۋدە ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلانعانىن ايتتى.
پرەزيدەنت ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ىقپالداستىقتى كەلەسى باسىمدىق رەتىندە اتادى.
- اتىراۋ وبلىسىندا Sinopec كومپانياسىمەن بىرلەسىپ، پوليەتيلەن شىعاراتىن زاۋىتتىڭ قۇرىلىسى باستالدى. اۋقىمدى جوبانىڭ وندىرىستىك قۋاتى - جىلىنا ءبىر ميلليون ەكى ءجۇز ەلۋ مىڭ توننا ءونىم. زاۋىتتىڭ قۇرىلىسىنا 7,4 ميلليارد دوللار قاراجات سالىنباق. الداعى ۋاقىتتا CNPC كومپانياسىنىڭ قاتىسۋىمەن شىمكەنت مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن جەدەل جاڭعىرتۋدان وتكىزۋ جوسپاردا بار. ءبىز جاڭارتىلاتىن ەنەرگەتيكامەن دە اينالىسامىز. بۇل رەتتە، China Power International Holding جانە China Energy سياقتى جەتەكشى قىتاي كومپانيالارىنىڭ قاتىسۋىمەن ءبىرقاتار جوبانى قولعا الماقپىز. ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى تاعى ءبىر ماڭىزدى جوبا - ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى بۋ- گاز قوندىرعىسىنىڭ قۇرىلىسى. قۋاتى 160 مەگاۆاتت بولاتىن جوبا China Huadian Corporation كومپانياسىمەن بىرگە جۇزەگە اسىرىلادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ اتوم ەنەرگەتيكاسى سالاسىنا قىتاي تەحنولوگياسىن تارتۋعا جانە وسى باعىتتا بىلىكتى ماماندار دايارلاۋعا مۇددەلى ەكەنىمىزدى جەتكىزىپ، اتالعان سالاداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەسى ءتوراعا شي جينپيڭمەن كەزدەسۋ كەزىندە ەگجەي- تەگجەيلى تالقىلانعانىن ايتتى.
- بۇل باعىت بويىنشا ءوزارا ىقپالداستىعىمىزدىڭ كەلەشەگى زور ەكەنىن اتاپ وتتىك. ەكى ەل وسى سالادا ستراتەگيالىق سەرىكتەستەر بولۋى كەرەك دەپ ۋاعدالاستىق. ءبىز بۇل جۇمىسقا CNNC كومپانياسىن تارتۋدى كوزدەپ وتىرمىز. بۇگىن وسى كومپانيانىڭ باسشىلىعىمەن كەزدەسۋ بولادى. SANY كومپانياسى دا ءبىزدىڭ نارىعىمىزدا بەلسەندى تۇردە جۇمىس ىستەپ جاتىر. بۇل كومپانيالارعا ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. ءداستۇرلى قۋات كوزدەرىن دامىتۋ - ەلىمىزدىڭ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ نەگىزگى جولى. ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى بىرلەسكەن جوبالاردىڭ بارلىعى ءبىزدىڭ ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىعىمىزدى ودان ءارى نىعايتا تۇسەدى دەپ سانايمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قازاق-قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ءسوز سويلەپ، ەلىمىزدىڭ ينۆەستيتسيالىق الەۋەتىن تانىستىرىپ جاتىر.