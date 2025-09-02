پرەزيدەنت: قىتاي قازاقستان ەكونوميكاسىنا 27 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ەكى ەلدىڭ ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىعى دا ۇدايى كەڭەيىپ كەلە جاتقانىنا نازار اۋداردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- قىتاي قازاقستان ەكونوميكاسىنا 27 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالدى. بۇل، شىن مانىندە، وتە جاقسى ۇدەرىس. سوندىقتان وسى جۇمىس تابىستى تۇردە جالعاسادى دەپ تولىق سەنىممەن ايتۋعا بولادى. ءبىزدىڭ ەلىمىزدە قىتاي كاپيتالى بار 6 مىڭنان استام كاسىپورىن جۇمىس ىستەپ جاتىر. ولاردىڭ اراسىندا CNPC، CITIC، SINOPEC، HUAWEI سياقتى الەمدىك دەڭگەيدەگى مىقتى كورپوراتسيالار بار. بۇدان بولەك، ءىرى جانە ورتا بيزنەس وكىلدەرى جۇمىس ىستەيدى. ءبىز بارلىعىنا ەرەكشە كوڭىل اۋدارىپ جاتىرمىز. قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى، قادىرلى دوسىم شي جينپيڭ مىرزامەن بىرگە كوپ سالالى قازاق-قىتاي ىنتىماقتاستىعىن دامىتۋ ۇدەرىسىن ۇنەمى باقىلاپ وتىرمىز. وسى جولى قىتاي تاراپى مەن باستاعان قازاق دەلەگاتسياسىنا ەرەكشە كوڭىل ءبولىپ، ىستىق ىقىلاسىمەن قوناقجايلىق كورسەتتى. رەسمي ساپارىم ءتيىمدى، ويداعىداي ءوتتى دەپ سانايمىن. ءتوراعا شي جينپيڭ مىرزامەن وتكەن كەلىسسوزدەر ناتيجەسىن وتە جوعارى باعالايمىن. ەلدەرىمىزدىڭ اراسىنداعى قارىم- قاتىناستىڭ بولاشاعى جارقىن بولارىنا سەنەمىن. وسىعان وراي، قۇرمەتتى شي جينپيڭ ءتوراعاعا قازاق-قىتاي بايلانىستارىن نىعايتۋعا قوسىپ جاتقان ۇلەسى ءۇشىن شىنايى ريزاشىلىعىمدى ءبىلدىردىم، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بۇگىنگى باسقوسۋ بيزنەس وكىلدەرى اراسىنداعى بايلانىستاردى ودان ءارى نىعايتۋعا زور سەپتىگىن تيگىزەرى انىق.
- قازىرگى تاڭدا قازاقستان تۇراقتى تۇردە دامىپ كەلەدى. ءبىزدىڭ ەكونوميكامىز - ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى ەكونوميكا. جالپى، جىل سايىنعى ءوسىم قارقىندى دەپ ايتۋعا بولادى. وسى جىلدىڭ سوڭىنا قاراي جالپى ىشكى ءونىم 300 ميلليارد دوللاردان اسادى دەگەن بولجام بار. بۇل - ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋ، ينۆەستيتسيالىق احۋالدى جاقسارتۋ جانە ت. ب. ءۇشىن قابىلدانعان كەشەندى شارالاردىڭ ناتيجەسى. سونداي-اق بۇل - قىتايمەن تابىستى قارىم-قاتىناستىڭ ايقىن كورىنىسى. قازاقستاندا ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارى مەن مۇددەسىن قورعاۋ ءۇشىن قولايلى جاعداي جاسالىپ جاتىر. وسى ماقساتپەن ۇلتتىق تسيفرلىق ينۆەستيتسيالىق پلاتفورما ەنگىزىلىپ جاتىر. سونىمەن قاتار ينۆەستيتسيالىق شتاب جۇمىس ىستەۋدە. بۇل قۇرىلىم شۇعىل شەشىمدەر قابىلداپ، ينۆەستورلارعا جان-جاقتى مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتەدى. بيىلعى ماۋسىم ايىندا ءتوراعا شي جينپيڭ مىرزانىڭ قازاقستانعا ساپارى بارىسىندا ينۆەستيتسيالاردى كوتەرمەلەۋ جانە ءوزارا قورعاۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى. ەكى ەل اراسىنداعى ۆيزاسىز رەجيم دە ىسكەرلىك بايلانىستاردى كەڭەيتۋگە ءتيىمدى ىقپال ەتۋدە. شىن مانىندە، ءبىزدىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىمىزدىڭ الەۋەتى زور. قولدا بار مۇمكىندىكتەردى تولىققاندى پايدالانۋ قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.