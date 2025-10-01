قازاقستان ۋنيۆەرسيتەت اشۋ ءۇشىن ا ق ش پەن ءۇندىستان وقۋ ورىندارىن زەرتتەيدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكتكە ارنالعان ارنايى ۋنيۆەرسيتەت اشۋ ماسەلەسىنە عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك پىكىر ءبىلدىردى.
- تاپسىرمانى قابىلداپ، بارلىق نۇسقانى زەرتتەپ جاتىرمىز. ۋنيۆەرسيتەتتىڭ قاي جەردە جانە قانداي ۇلگىدە اشىلاتىنىن قازىر ناقتى ايتۋ قيىن. الەمدىك تاجىريبەدە ءتۇرلى مودەل بار. ماسەلەن، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە مۇحاممەد بەن زايد اتىنداعى جاساندى ينتەللەكت ۋنيۆەرسيتەتى عىلىمي- زەرتتەۋگە باعىتتالعان. وندا تەك ماگيستراتۋرا مەن دوكتورانتۋرا دەڭگەيىندە ءبىلىم بەرىلەدى. ال ءۇندىستاندا اشىلعان ۋنيۆەرسيتەت تەك باكالاۆرياتقا ماماندانعان. ول وقۋ ورنىنا تۇسەتىن ستۋدەنتتەر «مەن بولاشاقتا ميللياردەر بولامىن» دەگەن ماقساتپەن كەلەدى. ءبىز وسى تاجىريبەلەردىڭ بارلىعىن ساراپتاپ، قازاقستانعا ەڭ ءتيىمدى ۇلگىسىن ەنگىزەمىز. وسى ماقساتتا ا ق ش پەن ءۇندىستانداعى جوبالاردى دا زەردەلەيمىز، - دەدى مينيستر.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، جاڭا وقۋ ورنىنىڭ تۇجىرىمداماسى دايىندالعان سوڭ، ونىڭ قۇرىلىمى مەن باعىتتارى انىقتالاتىن بولادى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتكە جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە ازىرلەنگەن ۇلتتىق ونلاين- پلاتفورمانى ىسكە قوسۋدى تاپسىرعان بولاتىن.