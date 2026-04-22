قازاقستان موڭعول تۋريستەرى مەن سەرىكتەستەرى ءۇشىن اشىق - ەربول مىرزابوسىنوۆ
استانا. KAZINFORM - تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ەلوردادا موڭعوليانىڭ مادەنيەت، سپورت، تۋريزم جانە جاستار ءمينيسترى الدارجاۆحلان جۋكوۆپەن كەزدەستى.
تاراپتار تۋريزم جانە سپورت سالالارىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن ودان ءارى دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادى.
مينيستر قازاقستان مەن موڭعوليا اراسىنداعى سەرىكتەستىكتىڭ الەۋەتى جوعارى ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىن دامىتۋ جانە حالىقارالىق دەڭگەيدە ىلگەرىلەتۋ باعىتىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
- موڭعوليا ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىمەن تانىمال. ءداستۇرلى كۇرەس، ات جارىسى جانە ساداق اتۋ ناادام فەستيۆالىنىڭ اجىراماس بولىگى. موڭعول سپورتشىلارى حالىقارالىق ارەنادا، اسىرەسە كۇرەس، دزيۋدو جانە بوكستا جوعارى ناتيجەلەر كورسەتىپ كەلەدى. ۇلتتىق ات سپورتىن دامىتۋ جانە ناسيحاتتاۋ ماقساتىندا موڭعوليا اۋماعىندا حالىقارالىق جارىستار ۇيىمداستىرۋدى ۇسىنامىز، - دەدى ەربول مىرزابوسىنوۆ.
كەزدەسۋ بارىسىندا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق ءتا سوز بولدى. استانادا اشىلاتىن ۇلتتىق سپورت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ الەۋەتى تانىستىرىلىپ، شەتەل ازاماتتارىن جاڭا ۋنيۆەرسيتەتكە قابىلداۋ باستالعانى ايتىلدى. ۋنيۆەرسيتەت سپورت عىلىمى، مەديتسينا جانە سيفرلىق تەحنولوگيالاردى بىرىكتىرەتىن زاماناۋي عىلىمي-ءبىلىم بەرۋ ورتالىعى بولادى.
سونىمەن قاتار تۋريزم سالاسىنداعى ارىپتەستىك ماسەلەلەرى تالقىلاندى. مينيستر ەكى ەل اراسىنداعى تۋريستىك اعىننىڭ تۇراقتى ءوسىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. 2023-2025 -جىلدارى موڭعوليادان قازاقستانعا كەلۋشىلەر سانى جىل سايىن 40 مىڭنان اسىپ، قازاقستان ازاماتتارىنىڭ موڭعولياعا ساپارى دا ارتقان.
موڭعوليا پرەزيدەنتى ۋحنااگين حۋرەلسۋحتىڭ مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا 2026-2027 -جىلدارعا ارنالعان ەكى ەل اراسىنداعى مادەني- گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق جوسپارىنا قول قويىلعانى دا اتاپ ءوتىلدى.
— موڭعوليانىڭ تۋريزم سالاسىنداعى الەۋەتىن ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى. تۋريستىك ونىمدەردى ءوزارا ىلگەرىلەتۋ، بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ جانە كادر دايارلاۋ — ورتاق مىندەت. قازاقستان موڭعول تۋريستەرى مەن سەرىكتەستەرى ءۇشىن اشىق. تۋريزم يندۋسترياسى، مەيماندوستىق، سپورت ءۇشىن كادرلار دايارلاۋ سالاسىندا حالىقارالىق تۋريزم جانە مەيماندوستىق ۋنيۆەرسيتەتى بازاسىندا ىنتىماقتاستىق ورناتۋدى ۇسىنامىز، — دەدى ەربول مىرزابوسىنوۆ.
كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا تاراپتار تۋريزم جانە سپورت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا، بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا جانە تاجىريبە الماسۋدى كەڭەيتۋگە دايىن ەكەندەرىن راستادى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان جانە موڭعوليانىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارى مەن بيزنەس وكىلدەرى 19 كەلىسىمشارتقا قول قويعان ەدى.