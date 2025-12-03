قازاقستان مەن ە و ۆيزانى جەڭىلدەتۋ جونىندەگى رەسمي كەلىسسوزدەردى باستادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن ەۋروپالىق وداق اراسىنداعى ۆيزالىق رەجيمدى جەڭىلدەتۋ تۋرالى كەلىسىم جانە رەادميسسيا تۋرالى كەلىسىم بويىنشا العاشقى رەسمي كەلىسسوزدەر راۋندى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وتىرىستى ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى الىبەك باقايەۆ پەن ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ ميگراتسيا جانە ىشكى ىستەر جونىندەگى باس ديرەكتوراتى باس ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى يوحاننەس لۋحنەر تەڭ ءتوراعالىق ەتتى.
كەلىسسوزدەردىڭ باستالۋى سيمۆولدىق ءارى ماڭىزدى وقيعا بولدى. جەلتوقسان ايىندا قازاقستان مەن ەو اراسىنداعى كەڭەيتىلگەن سەرىكتەستىك پەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلعانىنا 10 جىل تولادى. جاڭا كەلىسسوزدەر ترەگىنىڭ ىسكە قوسىلۋى ون جىل بويى جۇيەلى تۇردە دامىپ كەلە جاتقان قاتىناستاردىڭ جەتىلگەنىن، مازمۇندىلىعىن جانە ستراتەگيالىق باعىتتىلىعىن كورسەتەدى.
تاراپتار كەلىسسوزدەردىڭ اشىلۋى سەنىم دەڭگەيىنىڭ ارتۋىن، ازاماتتار ءۇشىن مۇمكىندىكتەردى كەڭەيتۋگە، گۋمانيتارلىق جانە قوعامدىق بايلانىستاردى نىعايتۋعا دەگەن ورتاق ۇمتىلىستى ايقىن كورسەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار بۇل كەلىسسوزدەر ەۋروپالىق وداق پەن ورتالىق ازيا مەملەكەتى اراسىنداعى العاشقى پروتسەسس ەكەنى جانە وسى قادامعا تاريحي ءمان بەرەتىندىگى ەرەكشە اتالىپ ءوتتى.
— تالقىلاۋ كونسترۋكتيۆتى جانە ىسكەرلىك جاعدايدا ءوتتى. تاراپتار ءوز كوزقاراستارىمەن الماسىپ، باستاپقى باعدارلاردى كەلىسىپ، الداعى جۇمىستىڭ نەگىزگى باعىتتارىن ايقىندادى. كەلىسسوزدەر ەكى تاراپتىڭ دا العا دايەكتى تۇردە ىلگەرىلەۋگە جانە ساپارلاردى جەڭىلدەتۋگە، ادامدار اراسىنداعى بايلانىستاردى نىعايتۋعا، ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە ىقپال ەتەتىن زاماناۋي قۇقىقتىق بازا قالىپتاستىرۋعا دايىن ەكەنىن كورسەتتى، — دەلىنگەن حابارلامادا.
ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ پەن ە و سىرتقى ساياسات جانە قاۋىپسىزدىك ساياساتى جونىندەگى جوعارى وكىلى كايا كاللاستىڭ توراعالىعىمەن 1 -جەلتوقساندا بريۋسسەلدە وتكەن قازاقستان- ەۋرووداق ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنىڭ 22- وتىرىسى كەزىندە رەسمي كەلىسسوزدەردىڭ باستالعانى تۋرالى جاريالاندى.
قازاقستان مەن ەۋروپالىق وداق كەلىسسوزدەردى جالعاستىرۋعا جانە كەلەسى راۋندتى 2026 -جىلى استانادا وتكىزۋگە ۋاعدالاستى.
بۇدان بۇرىن قازاقستان مەن ەۋروپالىق وداق وڭىرلىك ديالوگتى نىعايتۋدىڭ نەگىزگى ءرولىن راستاعان ەدى.