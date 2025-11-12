قازاقستان مەن رەسەي باسشىلارى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق تۋرالى دەكلاراتسياعا قول قويادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ مەملەكەتارالىق قارىم-قاتىناسىن جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق دەڭگەيىنە دەيىن جەتكىزۋ جونىندەگى دەكلاراتسياعا قول قويادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سونداي-اق مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن ءبىرقاتار ۇكىمەتارالىق جانە ۆەدومستۆوارالىق قۇجاتتاردى الماسۋ ءراسىمى وتەدى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير ءپۋتيننىڭ شاقىرۋىمەن ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى ورال قالاسىندا ءوتىپ جاتقان XXI قازاقستان-رەسەي ءوڭىرارالىق فورۋمىنىڭ پلەنارلىق سەسسياسىندا سويلەگەن سوزىندە قازاقستان مەن رەسەي - ءوزارا سەنىمدى، ۋاقىت تەزىنەن وتكەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستەر ءارى وداقتاستار ەكەنىن ايتتى.
- ءبىزدىڭ ەلدەرىمىزدىڭ تاريحي تامىرى، وتكەنى مەن قۇندىلىقتارى ورتاق. قوس حالىقتىڭ دوستىعى - تاعدىردىڭ جازۋى.
بارلىق دەڭگەيدە سەنىمدى ديالوگ جۇرگىزۋدىڭ ارقاسىندا قازاقستان-رەسەي ىنتىماقتاستىعىنىڭ ءمان- مازمۇنى ۇدايى تولىعىپ كەلەدى.
ەكى ەلگە ورتاق الەمدەگى ەڭ ۇزىن قۇرلىق ارقىلى وتەتىن شەكارا - حالىقتارىمىزدىڭ ماڭگىلىك دوستىعى مەن تاتۋ كورشىلىك قارىم- قاتىناسىنىڭ ايعاعى.
ورايلى ءساتتى پايدالانىپ، فورۋم قىزمەتىنە جانە بارلىق سالادا ءوزارا ىنتىماقتاستىعىمىزدى نىعايتۋعا ءاردايىم نازار اۋدارىپ، قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن رەسەي پرەزيدەنتىنە العىس ايتامىن. بىرگە كۇش- جىگەر جۇمىلدىرۋ ارقىلى العا قويعان ماقساتتارىمىزعا جەتەتىنىمىزگە سەنىمدىمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ اتوم ەلەكتر ستانساسى قۇرىلىسىنا قاتىستى ماسەلەلەرگە توقتالدى.
پرەزيدەنت سوزىندە اتوم سالاسىنداعى كادر الەۋەتىن كۇشەيتۋ قازاقستان ءۇشىن اسا ماڭىزدى سيپاتقا يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«قازاقستان «روس اتوم» باستاعان حالىقارالىق كونسورتسيۋمنىڭ قاتىسۋىمەن ءبىرىنشى اتوم ەلەكتر ستانساسىنىڭ قۇرىلىسىنا كىرىستى. تەحنولوگيالىق ءارى عىلىمي تۇرعىدان كۇردەلى بۇل جوبانى تابىستى جۇزەگە اسىرۋ جوعارى ساناتتى كاسىبي ماماندارعا تىكەلەي بايلانىستى. ا ە س قۇرىلىسىنا التى مىڭعا جۋىق جۇمىسشى جانە ءۇش مىڭنان استام ورتا بۋىن مامانى جۇمىلدىرىلادى. سونىمەن قاتار بەيىندى ماماندارعا سۇرانىس جوعارى بولاتىنى ءسوزسىز. سوندىقتان اتوم سالاسىنداعى كادر الەۋەتىن كۇشەيتۋ قازاقستان ءۇشىن اسا ماڭىزدى سيپاتقا يە، - دەدى ق ر پرەزيدەنتى.
بۇل رەتتە مەملەكەت باسشىسى اتالعان ماسەلەنى شەشۋدە قازاقستان رەسەيلىك جوعارى وقۋ ورىندارىمەن ىنتىماقتاستىققا ەرەكشە ءمان بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ءال-فارابي اتىنداعى قازۇۋ جانىنان «ميفي» ۇلتتىق يادرولىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتى فيليالىنىڭ اشىلۋى - سونىڭ ايقىن دالەلى، - دەدى ول.