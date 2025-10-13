قازاقستان مەن قىتاي تاۋ-كەن مەتاللۋرگياسىندا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ قىتايلىق Zijin Mining Group كومپانياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى چەن جينحەمەن ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى بويىنشا كەزدەسۋ وتكىزدى.
بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر جانە ونى تۇبەگەيلى سيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» اتتى قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا قويىلعان ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋ جونىندەگى مىندەتتەر شەڭبەرىندە تاۋ-كەن مەتاللۋرگيا كەشەنىنىڭ جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋعا نازار اۋدارىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازاقستان - التىن ءوندىرۋ بويىنشا 6-شى جانە قورلار بويىنشا 13- ورىندا. بۇگىنگى تاڭدا قازاقستاننىڭ ج ءى ءو- دەگى تاۋ-كەن مەتاللۋرگيا سەكتورىنىڭ ۇلەسى %8- دى قۇرايدى، مەتاللۋرگيا ءونىمىن شىعارۋ كولەمى جىلىنا 14 تريلليون تەڭگەدەن اسادى. سالادا 224 مىڭعا جۋىق ادام جۇمىس ىستەيدى. وتكەن جىلى سەكتورعا $3 ميلليارد كولەمىندە ينۆەستيتسيا تارتىلدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا اقمولا وبلىسىندا ت م ك سالاسىنداعى ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبانى جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا بىرلەسكەن شارالار قارالدى. سونىمەن قاتار گەولوگيالىق بارلاۋ جانە جاڭا كەن ورىندارىنىڭ الەۋەتىن اشۋداعى ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتىڭ كەلەشەگى اتاپ ءوتىلدى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستان ۇكىمەتى قوسىلعان قۇنى جوعارى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا قاجەتتى جاردەم كورسەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. سەرىكتەستىك پايدالى قازبالاردى ءوندىرۋ كولەمىنىڭ وسۋىنە، تۇراقتى جۇمىس ورىندارىن قۇرۋعا جانە ءوندىرىستىڭ وزىق، ەكولوگيالىق تۇراقتى تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋگە ىقپال ەتۋى ءتيىس.
ءوز كەزەگىندە Zijin Mining Group ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى چەن جينحە ەلىمىزدەگى ينۆەستيتسيالار ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستارعا وڭ باعا بەرىپ، قازاقستانمەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا مۇددەلىلىك ءبىلدىردى.
Zijin Mining Group - مەتاللۋرگيا سالاسىنداعى الەمدەگى ەڭ ءىرى كومپانيالاردىڭ ءبىرى، 15 ەلدە 30 جوبانى جۇزەگە اسىرادى. تاۋ-كەن كونگلومەراتى Forbes Global 2000 تىزىمىندە 778 جانە Fortune China 500 تىزىمىندە 77- ورىندا. كومپانيانىڭ اكسيالارى گونكونگ پەن شاڭحاي قور بيرجالارىندا كورسەتىلگەن.
ايتا كەتەيىك، استانادا حالىقارالىق ارالدى قۇتقارۋ قورى باسقارماسىنىڭ II وتىرىسى ءوتتى.