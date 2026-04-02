قازاقستان مەن قىتاي جىلىنا 3 ميلليون تونناعا دەيىن بولات وندىرەتىن كومبينات سالۋعا نيەتتى
استانا. KAZINFORM - فۋجيان پروۆينتسياسىندا وندىرىستەردى قازاقستاندا ورنالاستىرۋ جانە قىتايلىق جاڭا كاسىپورىنداردى ىسكە قوسۋ ماسەلەلەرى تالقىلانىپ جاتىر. جوسپارلانعان ينۆەستيتسيا كولەمى 1,2 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆتىڭ فۋجيان پروۆينتسياسىنا جاساعان جۇمىس ساپارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ءمالىم بولدى. ساپار اياسىنداعى باستى كەلىسىمدەردىڭ ءبىرى - قىتايلىق Fujian Hengwang Investment كومپانياسىمەن ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەسىن پىسىقتاۋ.
جوبا قازاقستاندا جىلىنا 3 ميلليون تونناعا دەيىن بولات وندىرەتىن مەتاللۋرگيالىق كومبينات سالۋدى كوزدەيدى. ينۆەستيتسيا كولەمى شامامەن 1,2 ميلليارد ا ق ش دوللارى. كاسىپورىن ىسكە قوسىلعان جاعدايدا شامامەن 2,5 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنى اشىلادى. ءونىم نەگىزىنەن ىشكى نارىققا باعىتتالىپ، سونداي-اق ەكسپورتقا شىعارىلماق.
سونىمەن قاتار قازاقستاندا ءبىرقاتار سالا بويىنشا وندىرىستەردى جەرگىلىكتەندىرۋ جوبالارى قاراستىرىلىپ جاتىر. Jinyuan توقىما كومپانياسىمەن ءجىپ ءيىرۋ ءوندىرىسىن ىسكە قوسۋ جانە شيكىزاتتى تەرەڭ وڭدەۋ باعىتتارى تالقىلانىپ جاتىر. Weihua Heavy Machinery كومپانياسىمەن جۇك كوتەرگىش جابدىقتار شىعاراتىن ءوندىرىس پەن ينجەنەرلىك ورتالىقتار قۇرۋ ماسەلەسى قارالىپ جاتىر.
Shenda Electric كومپانياسىمەن ترانسفورماتورلار مەن ەلەكتروتەحنيكالىق ونىمدەر ءوندىرىسىن ۇيىمداستىرۋ مۇمكىندىگى تالقىلانسا، Jinlun Hi-tech Fiber كومپانياسىمەن سينتەتيكالىق تالشىقتار مەن حيميالىق وڭدەۋ سالاسىنداعى جوبالار پىسىقتالىپ جاتىر.
جالپى العاندا، بۇل باستامالار قازاقستان اۋماعىندا قوسىلعان قۇنى جوعارى وندىرىستەر تىزبەگىن قالىپتاستىرۋعا، جاڭا تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە، ءوندىرىستى جەرگىلىكتەندىرۋگە جانە سىرتقى نارىقتارعا شىعۋعا باعىتتالعان.
- فۋجيان - قىتايدىڭ جەتەكشى ونەركاسىپتىك ءارى ەكسپورتتىق وڭىرلەرىنىڭ ءبىرى. ءبىز قىتايمەن تۇتاس ەل رەتىندە ەمەس، ناقتى پروۆينتسيالار دەڭگەيىندە جۇمىس ىستەيمىز. وسى ءوڭىردىڭ پورتتارى ارقىلى قازاقستاندىق ونىمدەر قىتايدىڭ وڭتۇستىگىنە جانە اسەان ەلدەرىنىڭ نارىعىنا شىعۋعا مۇمكىندىك الادى، - دەدى ارمان شاققاليەۆ.
QazTrade دەرەگىنە سايكەس، 2025 -جىلى قازاقستان مەن فۋجيان پروۆينتسياسى اراسىنداعى تاۋار اينالىمى شامامەن 522 ميلليون ا ق ش دوللارىنا جەتكەن.
