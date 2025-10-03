قازاقستان مەن قىتاي اگرو ءونىم ساۋداسىنا ارنالعان بىرلەسكەن سيفرلىق پلاتفورمانى ىسكە قوسپاق
استانا. KAZINFORM - استانادا «ازىق-تۇلىك كەلىسىمشارت كورپوراتسياسى» ۇلتتىق كومپانياسى» ا ق وكىلدەرى مەن China National Grain Trade Center دەلەگاتسياسىنىڭ كەزدەسۋى ءوتىپ، وندا اگروونىمدەر ساۋداسىنا ارنالعان بىرلەسكەن سيفرلىق پلاتفورمانى ىسكە قوسۋ، سونداي-اق ىنتىماقتاستىقتىڭ باسىم باعىتتارىن تەرەڭدەتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
كەزدەسۋدە اسىرەسە، قىتاي تاراپىنىڭ قولدانىستاعى ۇلتتىق ەلەكتروندىق ساۋدا پلاتفورماسى بازاسىندا قازاقستاندىق جەتكىزۋشىلەرگە ارنالعان ارنايى ءبولىم قۇرۋ جونىندەگى ۇسىنىسقا ايرىقشا كوڭىل ءبولىندى. جوسپارعا سايكەس، بۇل ءبولىمدى قازاقستاننان استىق، مايلى داقىلدار (كۇنباعىس پەن راپستى قوسا العاندا)، وسىمدىك مايى، سونداي-اق بولاشاقتا سويا سياقتى وزگە دە سۇرانىسقا يە ونىمدەردى ساتىپ الۋعا باعىتتاۋ جوسپارلانعان.
قولدانىستاعى قىتايلىق الاڭ بازاسىندا سيفرلىق ارنا قۇرۋ وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ قىتاي نارىعىنا قول جەتكىزۋ تەتىكتەرىن جەڭىلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ا ق ك وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل - مامىلەلەردىڭ اشىقتىعىنا، قاۋىپسىزدىگىنە جانە ءونىم ساپاسىنا باسا نازار اۋدارىلاتىن ساۋدانىڭ جاڭا فورماتى.
مامىلە شارتتارىنىڭ ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قىتايلىق الاڭداعىداي كەپىلدىك جارنا قولدانۋ كوزدەلىپ وتىر.
قارجىلىق ەسەپ ايىرىسۋلار تاراپتار اراسىندا ونلاين- فورماتتا، پلاتفورمانىڭ مۇمكىندىكتەرى ارقىلى جۇرگىزىلەدى.
ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدى بولىكتەرىنىڭ ءبىرى جەتكىزىلەتىن ءونىمنىڭ ساپاسىن باقىلاۋ. قىتاي ۇلتتىق استىق ساۋدا ورتالىعى ءبولىم باسشىسىنىڭ ورىنباسارى جاۋ جەليننىڭ ايتۋىنشا، نەگىزگى تالاپ ساتىپ الۋ كەزىندە - ساتىپ الۋشىنىڭ شارتتارى، ال ساتۋ كەزىندە - ساتۋشىنىڭ دەرەكتەرى بولىپ سانالادى. داۋلى ماسەلە تۋىنداعان جاعدايدا تۇپكىلىكتى شەشىمدى ەكى ەلدە دە تىركەلگەن تاۋەلسىز ينسپەكتسيالىق ۇيىم قابىلدايدى. سونداي-اق داۋلاردى رەتتەۋ جۇيەسى دە كوزدەلگەن.
العاشقى كەزەڭدە قاتىسۋشىلار كەدەندىك راسىمدەۋدى وزدەرى جۇزەگە اسىرماق. كەيىننەن قازاقستان مەن قىتايدىڭ سالالىق قىزمەتتەرىمەن ءوزارا ءىس-قيمىلدى جولعا قويۋ ارقىلى كەدەندىك راسىمدەردى جەڭىلدەتۋ جانە جەدەلدەتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سونىمەن قاتار، تاراپتار ساۋداعا قاتىسۋشىلارعا قولداۋ قۇرالدارىن، ونىڭ ىشىندە اگروونىم جەتكىزۋشىلەرىن نەسيەلەۋ جانە قارجىلاندىرۋ مۇمكىندىكتەرىن قاراستىرۋدا.
اتالعان كورپوراتسيانىڭ بەيجىڭدەگى وكىلى ايجان جامالوۆانىڭ ايتۋىنشا، قىتاي نارىعىنا جۇرگىزىلگەن تالداۋ جانە سەرىكتەستەر الەۋەتىن باعالاۋ ەكى ەلدىڭ اگروونىم جەتكىزۋشىلەرى مەن ساتىپ الۋشىلارى ءۇشىن استىق پلاتفورماسىنا قاتىسۋ ءوزارا ءتيىمدى مۇمكىندىكتەر اشاتىنىن كورسەتتى.
بۇل الاڭ ق ح ر- دىڭ شامامەن 50 مىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى كاسىپورنىن بىرىكتىرەدى جانە 20 جىلدان استام ۋاقىت بويى ونلاين-ساۋدا فورماتىندا تابىستى جۇمىس ىستەپ كەلەدى. قازاقستان ءۇشىن بۇل وتاندىق اگروونىمدەر ەكسپورتىن كەڭەيتۋدىڭ جاڭا قۇرالى بولا الادى.