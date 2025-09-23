قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى «نۇر جولى» كەدەن بەكەتىنە ج ي ەنگىزىلەدى
استانا. قازاقپارات - «نۇر جولى» كەدەن بەكەتىندەگى تەكسەرۋ-وتكىزۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكت ەنگىزىلەدى. ناتيجەسىندە ۋاقىت ۇنەمدەلەدى، كەپتەلىس بولمايدى. جالپى قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى بەكەتتەن وتكەن جۇك كولىكتەرىنىڭ سانى 82 مىڭعا كوبەيدى.
بيىل 119 ميلليارد تەڭگە كىرىس ءتۇستى. بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 20 ميلليارد تەڭگەگە كوپ. پرەزيدەنت ءوز جولداۋىندا سالاعا جاساندى ينتەللەكتىنى كەڭ اۋقىمدا پايدالانۋدى ۇسىنعان ەدى. بۇل جۇمىستار قالاي جۇزەگە اسادى؟
قازاقستان مەن ق ح ر شەكاراسىندا ورنالاسقان «نۇر جولى» ورتا ازياداعى ەڭ ۇلكەن كەدەن بەكەتى. اۆتوكولىك وتكەلى 2018 -جىلى اشىلدى. سودان بەرى تاۋار اينالىمى ون ەسەگە كوبەيگەن. بۇگىندە بۇل جەر ارقىلى قوس مەملەكەت اۋماعىنا تاۋلىگىنە 2 مىڭنان استام جۇك كولىگى قاتىنايدى. تاۋار تاسىمالداۋشىلار ءۇشىن 2023 -جىلى ەلەكتروندى كەزەك جۇيەسى ەنگىزىلگەن. سودان بەرى جۇرگىزۋشىلەر شەكارادان وتەتىن ۋاقىتىن الدىن-الا كورىپ، ءبىلىپ وتىرادى.
ەرمان جاباعيەۆ، جۇرگىزۋشى:
- كەلگەنىمە ەكى ساعات بولدى. كىرىپ جاتىرمىن. بىلاي قاراي ەكى ساعات جۇرەمىن.
جۇك كولىكتەرى كەدەن بەكەتىندە سەگىز تەكسەرىستەن وتەدى. وعان جارتى ساعاتتان اسا ۋاقىت كەتەدى. ەندى بۇل كورسەتكىشتى 15 مينۋتقا دەيىن ازايتۋ كوزدەلىپ وتىر. ول ءۇشىن قولدانىستاعى جۇيەگە كەزەڭ-كەزەڭمەن جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ جوسپارلانعان.
سەرىك داۋكەنوۆ «نۇر جولى» كەدەن بەكەتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى:
- «كەدەن» اقپاراتتىق جۇيەسى مەن «ينتەگراتسيالىق باقىلاۋ جۇيەسى» سول ەكەۋىنىڭ اراسىندا ينتەگراتسيا جاساپ اقپارات الماسۋدى كوزدەيدى. ول ءبىرىنشى ماقسات. ەكىنشى ماقسات - كولىكتىك باقىلاۋ مەن ينسپەكتسيالىق تەكسەرۋ كەشەنىندەگى تاۋارلارعا جاسالاتىن ساراپتامانى اۆتوماتتى تۇردە جاساۋ.
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ كارانتيندىك، ۆەتەرينارلىق باقىلاۋلاردى مەيلىنشە ازايتۋ، ول قۇزىرلى ورگاندارعا كولىكتەگى تاۋارلار جاتپايتىن بولسا، تەكسەرىستەن وتپەيدى. ارى قاراي وتە بەرەدى. بيىل «نۇر جولى» ارقىلى 170 مىڭعا جۋىق كەدەندىك دەكلاراتسيا تولتىرىلدى. بۇل بىلتىرمەن سالىستىرعاندا 40 مىڭعا كوپ. كورسەتكىشتى ارتتىرۋ ءۇشىن سالاداعىلار قۇجاتتاما ءىسىن دە جەتىلدىرمەك.
قانات قاسىمبەكوۆ، «نۇر جولى» كەدەن بەكەتىنىڭ باس مامانى:
- ءبىز «استانا -1» جانە «كەدەن» ۇلتتىق پلاتفورماسىن قولدانامىز. ەندى «كەدەن» باعدارالماسىنىڭ اۋقىمىن ارتتىرىپ، مەملەكەتتىك مەكەمە قىزمەتكەرلەرىنىڭ بارلىعى ءبىر پلاتفورمانى پايدالانداي ەتىپ جاساۋعا كۇش سالىپ جاتىرمىز. سول ارقىلى كەدەندىك ءراسىم تولىقتاي سيفلاندىرىلادى.
كەدەن بەكەتىنىڭ اۋماعىندا اسا ۇلكەن جۇك كولىكتەرى وتەتىن قوسىمشا جول سالىنىپ جاتىر. جاڭا باعىت اشۋ ارقىلى تاۋار تاسىمالىن 40 پايىزعا ارتتىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
