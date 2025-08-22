قازاقستان مەن قىرعىزستاننىڭ ءىرى مەدياقۇرىلىمدارى ىنتىماقتاستۋعا كەلىستى
بىشكەك. KAZINFORM - بىشكەكتەگى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارى اياسىندا پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى مەن قىرعىزستاننىڭ ۇلتتىق تەلەراديوكورپوراتسياسى ءوزارا تۇسىنىستىك پەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى، دەپ جازدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قۇجاتقا قول قويۋ ءراسىمى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆتىڭ قاتىسۋىمەن «ىنتىماك وردو» رەزيدەنسياسىندا ءوتتى. قۇجاتقا پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ ديرەكتورى راۋشان قاجىبايەۆا مەن قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق تەلەراديوكورپوراتسياسىنىڭ باس ديرەكتورى بولوتبەك تيللەبايەۆ قول قويدى.
كەلىسىم ىنتىماقتاستىقتىڭ كەڭ اۋقىمدى باعىتتارىن قامتيدى. اتاپ ايتقاندا، تاراپتار مەدياكونتەنت پەن تاجىريبە الماسادى، مەدياحولدينگتەر بىرلەسىپ، كرەاتيۆتى جوبالار جاسايدى.
ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدى باعىتى - ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ت ر ك- نىڭ قۇرامىنا كىرەتىن Silk Way تەلەارناسىمەن سەرىكتەستىكتى دامىتۋ بولادى. تەلەارنا وزبەكستان، تاجىكستان جانە تۇرىكمەنستاننىڭ اقپاراتتىق ۇيىمدارى دايىنداعان كونتەنتتى قازىردىڭ وزىندە تاراتىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ قىرعىزستانعا ساپارى «اتا بەيىت» ۇلتتىق تاريحي-مەموريالدىق كەشەنىن ارالاۋدان باستالدى.
باعدارلاما اياسىندا مەملەكەتتەر باسشىلارى شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزىپ، جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەستىڭ جەتىنشى ماجىلىسىنە قاتىستى.