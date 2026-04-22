ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:32, 22 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قازاقستان مەن موڭعوليا اراسىندا ءوزارا تاۋار ساۋداسىنا تاريفتەر الىنبايدى

    استانا. KAZINFORM - موڭعوليا بۇل باعىتتا بەس مەملەكەتپەن ءۇش جىلدىق كەلىسىم جاساسقان. ولاردىڭ ىشىندە قازاقستان دا بار. بۇل جونىندە موڭعوليا پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى بايارسايحان دجاۆكحلان قازاقستان-موڭعوليا بيزنەس فورۋمىندا Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى.

    Қазақстан мен Моңғолия арасында өзара тауар саудасына тарифтер алынбайды
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    - موڭعوليا پرەزيدەنتى قازاقستانعا 20 جىلدان كەيىن مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلىپ وتىر. وسى ساپار اياسىندا، ەكى مەملەكەتتىڭ ۇكىمەتتەرى 13 كەلىسىمگە قول قويدى. ال بيزنەس فورۋمعا موڭعوليادان جۇزگە جۋىق بيزنەس وكىلى كەلدى. ولار - قۇرىلىس، لوگيستيكا، جەڭىل ونەركاسىپ، ازىق-تۇلىك ونەركاسىبى، ەنەرگيا ت. ب. سالالاردا كاسىبىن دوڭگەلەتىپ وتىرعان ازاماتتار، - دەدى ول.

    سونىمەن قاتار، موڭعوليا پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى ەكى ەل اراسىنداعى تاۋار اينالىمى ۇدەرىستەرى جەڭىلدەيتىنىن اتاپ ءوتتى.

    - موڭعوليا بەس مەملەكەتپەن كەلىسىم جاساسىپ جاتىر. ولار - قازاقستان، رەسەي، بەلارۋس، قىرعىزستان جانە ارمەنيا. بۇل مەملەكەتتەرمەن موڭعوليا اراسىنداعى ەكسپورتتا دا، يمپورتتا ءدا ۇش جىل بويى تاريفتەر الىنبايدى. بۇل ەلدەرىمىزدىڭ اراسىنداعى تاۋار اينالىمىن وسىرۋگە زور ىقپال ەتەدى دەپ ويلايمىن، - دەدى ول.

    ايتا كەتەيىك، وسى بيزنەس فورۋمدا سەرىك جۇمانعارين دا ەاەو مەن موڭعوليا اراسىنداعى ۋاقىتشا ساۋدا كەلىسىمىنە قول قويىلعانىن مالىمدەگەن ەدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار