قازاقستان مەن موڭعوليا اراسىندا ءوزارا تاۋار ساۋداسىنا تاريفتەر الىنبايدى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليا بۇل باعىتتا بەس مەملەكەتپەن ءۇش جىلدىق كەلىسىم جاساسقان. ولاردىڭ ىشىندە قازاقستان دا بار. بۇل جونىندە موڭعوليا پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى بايارسايحان دجاۆكحلان قازاقستان-موڭعوليا بيزنەس فورۋمىندا Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى.
- موڭعوليا پرەزيدەنتى قازاقستانعا 20 جىلدان كەيىن مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلىپ وتىر. وسى ساپار اياسىندا، ەكى مەملەكەتتىڭ ۇكىمەتتەرى 13 كەلىسىمگە قول قويدى. ال بيزنەس فورۋمعا موڭعوليادان جۇزگە جۋىق بيزنەس وكىلى كەلدى. ولار - قۇرىلىس، لوگيستيكا، جەڭىل ونەركاسىپ، ازىق-تۇلىك ونەركاسىبى، ەنەرگيا ت. ب. سالالاردا كاسىبىن دوڭگەلەتىپ وتىرعان ازاماتتار، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار، موڭعوليا پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى ەكى ەل اراسىنداعى تاۋار اينالىمى ۇدەرىستەرى جەڭىلدەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
- موڭعوليا بەس مەملەكەتپەن كەلىسىم جاساسىپ جاتىر. ولار - قازاقستان، رەسەي، بەلارۋس، قىرعىزستان جانە ارمەنيا. بۇل مەملەكەتتەرمەن موڭعوليا اراسىنداعى ەكسپورتتا دا، يمپورتتا ءدا ۇش جىل بويى تاريفتەر الىنبايدى. بۇل ەلدەرىمىزدىڭ اراسىنداعى تاۋار اينالىمىن وسىرۋگە زور ىقپال ەتەدى دەپ ويلايمىن، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، وسى بيزنەس فورۋمدا سەرىك جۇمانعارين دا ەاەو مەن موڭعوليا اراسىنداعى ۋاقىتشا ساۋدا كەلىسىمىنە قول قويىلعانىن مالىمدەگەن ەدى.