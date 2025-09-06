ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:37, 06 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قازاقستان مەن ۋكراينا س ءى م باسشىلارى تەلەفون ارقىلى سويلەستى

    استانا. KAZINFORM - ۋكراينا تاراپىنىڭ باستاماسىمەن ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى -سىرتقى ىستەر ءمينيسترى مۇرات نۇرتىلەۋ ۋكراينا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى اندرەي سيگامەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    п
    Фото: МИД РК

    سۇحبات بارىسىندا تاراپتار ەكىجاقتى جانە كوپجاقتى فورماتتارداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ قازىرگى جاعدايى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلاپ، ءوزارا قىزىعۋشىلىق تۋدىراتىن ءتۇرلى سالادا ونى ودان ءارى نىعايتۋعا ورتاق مۇددەلىلىك ءبىلدىردى.

    ءوز كەزەگىندە مۇرات نۇرتىلەۋ وڭىردەگى تۇراقتىلىقتى نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىن حالىقارالىق قۇقىق قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن بەرىك بەيبىتشىلىككە قول جەتكىزۋ جولىنداعى ديپلوماتيالىق كۇش-جىگەردى جالعاستىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۋكراينا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعانىن جازعان ەدىك.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
