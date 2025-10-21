قازاقستان مەن ازەربايجان پرەزيدەنتتەرى بريفينگ وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يلحام اليەۆ ەكىجاقتى كەلىسسوز جانە قازاقستان-ازەربايجان جوعارى مەملەكەت ارالىق كەڭەسى وتىرىسىنىڭ قورىتىندىلارى بويىنشا بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى وكىلدەرىنە ارنالعان بريفينگ وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى ەڭ الدىمەن، شاقىرۋىن قابىل الىپ، استاناعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەنى ءۇشىن ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆكە شىنايى ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- مەن بۇل ساپارعا ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىرمىن. باۋىرلاس ازەربايجان حالقىنىڭ باسشىسىن، اسا كورنەكتى مەملەكەت قايراتكەرى پرەزيدەنت يلحام اليەۆتى قازاق جەرىندە قارسى الۋ - ءبىز ءۇشىن زور مارتەبە. ەكى ەلدىڭ تامىرى - ءبىر، تاريحى - ورتاق. ازەربايجان - قازاقستاننىڭ ماڭىزدى ءارى سەنىمدى ستراتەگيالىق سەرىكتەسى. بۇگىندە قارىم-قاتىناسىمىز تۇراقتى دامىپ كەلەدى. ءبىز ءوزارا بايلانىسىمىزدى كۇشەيتۋگە ايرىقشا كوڭىل بولەمىز. باستى ماقسات - دوستىعىمىزدى نىعايتىپ، ءتۇرلى سالاداعى ىقپالداستىققا تىڭ سەرپىن بەرۋ. بۇل قوس حالىقتىڭ مۇددەسىنە ساي كەلەدى. وسى ساپار قازاقستان- ازەربايجان ىنتىماقتاستىعىن جاڭا ساپالى دەڭگەيگە كوتەرۋگە ىقپال ەتەدى دەپ كامىل سەنەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم- جومارت توقايەۆ يلحام اليەۆتىڭ مەملەكەتتىك ساپارىن ەلدەرىمىز اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى جانە وداقتاستىق قاتىناستاردى نىعايتۋ جولىنداعى اسا ماڭىزدى قادام دەپ سانايدى.
- يلحام گەيدار وگلۋ اليەۆ - تاريحي ماسشتابتاعى كورنەكتى مەملەكەت قايراتكەرى. ول ازەربايجاننىڭ تاۋەلسىزدىگى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعىن قورعاۋدا جانە نىعايتۋدا شەشۋشى ءرول اتقاردى. پرەزيدەنت يلحام اليەۆتىڭ ەرەن ەڭبەگىنىڭ ارقاسىندا ازەربايجاننىڭ حالىقارالىق ارەناداعى ابىرويى مەن ىقپالى ەسەلەپ ءوستى. ونىڭ قۋاتتى كوشباسشىلىعىمەن ازەربايجان كوپتەگەن سالادا، ەڭ الدىمەن، الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋدا كەرەمەت تابىستارعا جەتتى. اۋقىمدى رەفورمالاردىڭ ناتيجەسى ەلىڭىزدىڭ قارقىندى وزگەرىسىنەن، ەكونوميكانىڭ ورنىقتى وسىمىنەن، ازاماتتاردىڭ ءال- اۋقاتىنىڭ ارتۋىنان كورىنەدى. ازەربايجاننىڭ ماكروەكونوميكالىق كورسەتكىشتەرى ورنىقتىلىعىمەن ەرەكشەلەنەدى جانە ەل وركەندەۋىنىڭ ايقىن دالەلى. قازاقستاندىقتار باۋىرلاس ازەربايجاننىڭ جەتىستىگىنە شىنايى قۋانادى، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
مەملەكەت باسشىسى بۇل ساپاردىڭ ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق قاتىناستار تۋرالى شارتتىڭ 20 جىلدىعىمەن قاتار كەلۋىنىڭ سيمۆولدىق ءمانى بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
وسى ۋاقىت ىشىندە مەملەكەتتەرىمىز ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ورىستەتۋدە زور تابىسقا جەتتى.
- حالىقتارىمىزدىڭ دوستىعى مەن ءوزارا قولداۋىنىڭ، جوعارى دەڭگەيدەگى قارقىندى ساياسي ديالوگ پەن ۇكىمەتتەردىڭ جۇيەلى جۇمىسىنىڭ ارقاسىندا كوپ جوسپارلى قازاق-ازەربايجان ىنتىماقتاستىعى جاڭا مازمۇنمەن تولىعىپ، وركەندەپ كەلەدى. بۇگىنگى كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى - سونىڭ ايقىن دالەلى. ءبىز ءوزارا سەنىم مەن قۇرمەت رۋحىندا ەكىجاقتى كۇن ءتارتىبىنىڭ كەڭ كولەمدەگى ماسەلەلەرىن تالقىلاپ، سان قىرلى ىقپالداستىعىمىزدىڭ باسىم باعىتتارىن بەلگىلەدىك. جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەس وتىرىسى جەمىستى ءوتتى. ءبىرقاتار ماڭىزدى قۇجاتقا قول قويىلدى. ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ كەشەندى باعدارلاماسى جوسپارلى تۇردە اتقارىلىپ جاتقانى قۋانتادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەتتەر باسشىلارى كەلىسسوزدەر بارىسىندا ساۋدا- ەكونوميكالىق بايلانىستاردى كەڭەيتۋگە باسا ءمان بەردى. ەكىجاقتى تاۋار اينالىمىن جاقىن ارادا ەسەلەپ، ونى ءبىر ميلليارد دوللارعا دەيىن جەتكىزۋ ءۇشىن قاجەتتى شارالار قابىلداۋعا ۋاعدالاستى.
- اۋىل شارۋاشىلىعى، ەنەرگەتيكا، وڭدەۋ ونەركاسىبى، قۇرىلىس، تسيفرلاندىرۋ سالالارىندا مۇمكىندىگىمىز مول. قوس تاراپ بىرلەسكەن كاسىپورىندار قۇرۋعا نيەت تانىتتى. بۇل ماسەلەدە ايتارلىقتاي العا جىلجۋ بار. ماسەلەن، ترانسفورماتور ءوندىرىسىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان، تۇرعىن ءۇي مەن ينفراقۇرىلىم نىساندارىنىڭ قۇرىلىسى جۇرگىزىلۋدە، كەمە جاساۋ سالاسىندا ورتاق جوبا پىسىقتالىپ جاتىر. ۇكىمەتتەرگە وسى باعىتتاردى باقىلاۋدا ۇستاپ، قىسقا مەرزىم ىشىندە ونەركاسىپ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ جوسپارىن نەمەسە جول كارتاسىن قابىلداۋ تاپسىرىلدى. ءوزارا ءتيىمدى جوبالاردى قارجىلاندىرۋ ماقساتىندا قازاقستان- ازەربايجان تىكەلەي ينۆەستيتسيا قورىنىڭ قىزمەتىن جانداندىرۋعا كەلىستىك. ەكى ەلدىڭ ىسكەرلىك توپتارى اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى ودان ءارى كەڭەيتۋ قاجەتتىگىنە نازار اۋداردىق. وسى رەتتە ساپار اياسىندا ءوتىپ جاتقان قازاقستان-ازەربايجان بيزنەس فورۋمىنىڭ ماڭىزى زور، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاقستان مەن ازەربايجان ىنتىماقتاستىق تۋرالى 15 قۇجاتقا قول قويدى.