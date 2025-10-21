قازاقستان مەن ازەربايجان الاكولدە ساناتوري سالادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردادا وتكەن قازاقستان-ازەربايجان بيزنەس فورۋمىندا ەكى ەلدىڭ كومپانيالارى اراسىندا 16 كەلىسىمگە قول قويىلدى.
- ەكى ەل پرەزيدەنتتەرىنىڭ كەزدەسۋى اياسىندا وسى فورۋمدى ۇيىمداستىرۋدى ءجون كوردىك. ونىڭ اياسىندا 16 كەلىسىم مەن مەموراندۋمعا قول قويىلدى. قۇجاتتار IT- تەحنولوگيالار، ءبىلىم سىندى ءارتۇرلى باعىتتاردى قامتيدى. الاكولدىڭ شىعىس قازاقستان جاعىندا «الاكول» ساناتوريىن بىرىگىپ سالۋ دا جوسپاردا بار. ال ساۋدا- ساتتىققا قاتىستى 1-2 كەلىسىم عانا راسىمدەلدى. بىرەۋى «يستيسۋ» مينەرالدى سۋىن جەتكىزۋ. قازىر ازەربايجاندا قايتا قالپىنا كەلتىرىلگەن زاۋىتتا «يستيسۋ» سۋلارى شىعارىلىپ جاتىر. سونى بىزگە جەتكىزەدى. وعان QazTrade كومپانياسى كومەك كورسەتەدى. وسى نە كەلەسى اپتادا بۇل سۋسىنداردى ەلىمىزدىڭ دۇكەندەرىنىڭ سورەلەرىنەن كورىپ قالاسىزدار، - دەدى ءىس-شارا اياسىندا ب ا ق وكىلدەرىنە سۇحبات بەرگەن ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى ايدار ابىلدابەكوۆ.
وسى رەتتە ۆيتسە-مينيستر اتالعان زاۋىت تاريحى دا ەرەكشە ەكەنىن ايتتى.
- ارمەنيادان قايتارىپ العان جەرلەرىندەگى زاۋىتتا ارمياندار قاينار بۇلاق كوزىن بەتونداپ بىتەپ كەتكەن ەكەن. بۇعان ازەربايجان پرەزيدەنتى نامىستانىپ، زاۋىتتى قۇزىرىنا الىپ قايتا قالپىنا كەلتىرىپتى. گەرمانيادان قۇرال-جابدىق اكەلىپ، جاڭادان قۇدىقتار قازدىرىپتى. قازىر بوتەلكەگە قۇيىپ شىعارىپ جاتىر، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، وسى جىلدىڭ قاڭتار-تامىزىندا ءوزارا ساۋدا-ساتتىق كولەمى 343,3 ميلليون دوللار بولدى. بۇل رەتتە قازاقستان يمپورتى 290,8 ميلليون دوللارعا جەتىپ، ازەربايجان ەكسپورتى 58 پايىزدان استامعا ارتتى.
ونىڭ دەرەگىنشە، قازاق ەكسپورتىن نەگىزىنەن استىق، مۇناي، مۇناي ونىمدەرى، ازىق-تۇلىك تاۋارلارى قۇراپ وتىر. ال ازەربايجاننان اليۋميني، مەتالل قۇرىلىمدارى، پوليمەرلەر، الكوگول ونىمدەرى مەن جەمىس-جيدەك جەتكىزىلەدى.
- بۇل ىسكەرلىك بەلسەندىلىكتىڭ ارتىپ، كاسىپكەرلەرىمىز اراسىنداعى سەنىمنىڭ ارتقانىن بىلدىرەدى. ءوزارا ساۋدا الەۋەتى جوعارى. سوندىقتان دا بۇگىن وسى جەردە جۇزدەسىپ وتىرمىز، - دەدى ايدار ابىلدابەكوۆ.
